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Sentencian a 25 años de prisión a responsables de desaparición forzada de personas cometido por particulares: FGE

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– Por hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2024 en el municipio de Frontera Comalapa

La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra de Darinel “N” y Carlos “N”, como responsables del delito de desaparición forzada de personas cometido por particulares, cometido en agravio de un masculino de identidad reservada, por hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2024, en el municipio de Frontera Comalapa.


El Juez de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria en contra de los imputados, condenándolos a una pena de 25 años de prisión y una multa de 4000 UMAS.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

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