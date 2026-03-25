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TAPACHULA FORTALECE OFERTA ACADÉMICA: YAMIL MELGAR

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25 de marzo de 2026, Tapachula, Chiapas.– Con un llamado a convertirse en profesionistas responsables y comprometidos con su comunidad, el alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, asistió a la conclusión de la 2da. Feria Profesiográfica con Preparatorias del Estado, realizada durante dos días en el Teatro de la Ciudad “Amparo Montes”.

En compañía de la secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez, y la regidora Bertha Moreno Espinosa, el alcalde escuchó las inquietudes de las y los estudiantes tapachultecos que acudieron para conocer las opciones de educación superior disponibles en el municipio. “Queremos que cada joven encuentre su camino y tenga más oportunidades para salir adelante”, expresó Yamil Melgar.

El edil recordó a la juventud de nivel medio superior que la formación profesional es clave para consolidarse como buenos ciudadanos y mejores profesionistas, en beneficio de Tapachula, Chiapas y México.

Durante el evento, recorrió los stands universitarios, donde se presentaron propuestas educativas en áreas administrativas, matemáticas, ingenierías, ciencias sociales y biológicas, ofertadas por instituciones públicas y privadas de la ciudad.

“Hoy Tapachula vive un momento importante para su desarrollo, y necesitamos profesionistas capacitados, comprometidos y responsables para fortalecer nuestras áreas de oportunidad. Sigamos construyendo juntos el futuro de nuestro municipio”, concluyó Yamil Melgar

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