Fiscalía esclarece doble homicidio ocurrido en Palenque

– Fueron detenidos Omar “N”, alias “El Flaco”, y Selene “N”, alias “La Burra”, quienes ya están a disposición del Ministerio Público

El Fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que fueron detenidos Omar “N”, alias “El Flaco”, y Selene “N”, alias “La Burra”, quienes están relacionados con el doble homicidio de Juan “N” y Sebastián “N”, ocurrido el pasado sábado 21 de marzo, en el tramo carretero de Palenque-Playas de Catazajá, donde las víctimas sufrieron un atentado y perdieron la vida mientras viajaban en una Urvan, cuyo móvil fue por una disputa por narcomenudeo.

Detalló que derivado de los hechos se realizó un cateo en un predio, en un rancho que conduce en un camino al ejido Belisario Domínguez, donde se aseguró el arma de fuego que fue utilizada para privar de la vida a las víctimas y también una motocicleta Veloci, modelo 200 R, que también tiene relación con el doble homicidio, así como envoltorios de droga, y añadió que de acuerdo con la necropsia de ley, las víctimas perdieron la vida por disparo de arma de fuego.

“No habrá ningún delito de alto impacto que quede impune en Chiapas, tal como lo ha referido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar estamos actuando con mano firme ante cualquier brote de violencia o de delincuencia que ocurra en cualquier región del estado. Estamos pendientes de este asunto y vamos a llevar ante la justicia a estos delincuentes para que tengan una sentencia de condena por el delito que cometieron”, aseveró.

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Las personas inculpadas y los indicios asegurados, se encuentran a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de esclarecer todos los hechos que sean denunciados.