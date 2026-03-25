Con Eduardo Ramírez, cambia la historia en comunidades donde la espera se había hecho costumbre

• Inauguró infraestructura hídrica en la localidad Laguna Petej, municipio de Chamula

• En Mitontic, uno de los 12 municipios prioritarios, entregó obras en las localidades Tojchotic y Cuchumton

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por los municipios de Chamula y Mitontic, donde inauguró obras de infraestructura hídrica y refrendó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de caminar junto a los pueblos para impulsar acciones y programas que contribuyan a la prosperidad de las comunidades, especialmente de aquellas que permanecieron en el olvido.

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En la localidad Laguna Petej, municipio de Chamula, el mandatario inauguró la construcción de un sistema de agua potable, una obra integral que representó una inversión superior a 12.4 millones de pesos, en beneficio de más de mil habitantes. Destacó que garantizar el acceso al agua potable es uno de los actos más humanitarios, ya que se traduce en bienestar, salud y mejores condiciones de vida para la población.

En Mitontic, considerado entre los 12 municipios de atención prioritaria, encabezó la entrega de tanques individuales de captación pluvial en la localidad Tojchotic, donde se destinaron más de 10 millones de pesos en beneficio de 485 habitantes. Posteriormente, en la localidad Cuchumton, inauguró un sistema de agua potable que requirió una inversión superior a 5.6 millones de pesos.

“No hay nada más valioso que trabajar al lado del pueblo. Tenemos el firme compromiso de sacar adelante a los 12 municipios más olvidados de Chiapas. Ahí, la espera se volvió costumbre, pero hoy estamos unidos para llevar beneficios a todas las localidades. Mitontic ha sido uno de los pueblos menos atendidos durante décadas, pero eso ya se acabó”, expresó.

En este contexto, Ramírez Aguilar convocó a fortalecer la unidad y la convivencia pacífica entre los pueblos, y aseguró que trabajará de la mano con autoridades municipales y tradicionales para consolidar obras en salud, educación y servicios públicos, además de avanzar en el programa de alfabetización, con el objetivo de que pronto se levante bandera blanca como símbolo de que en Chiapas todas y todos saben leer y escribir.

La secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín, resaltó la relevancia de estas obras de agua potable y reconoció el respaldo del gobernador para hacerlas realidad. Señaló que, anteriormente, las familias tenían que recorrer largas distancias para obtener este recurso, lo que implicaba un gran esfuerzo, especialmente para las mujeres; sin embargo, con la llegada del servicio ahora podrán acceder de manera directa, mejorando su calidad de vida. Reiteró el compromiso de las comunidades de cuidar y preservar este recurso vital.

La directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, Karina Montesinos Cárdenas, explicó que en la localidad Laguna Petej, de Chamula, se construyó un cárcamo de bombeo, un tanque de almacenamiento, una red de distribución de 6 mil metros lineales y 193 tomas domiciliarias, lo que garantiza bienestar y mejores condiciones de vida a mil 500 habitantes de los barrios de Jolnoctik, Saclumtik y Pereztik.

Asimismo, detalló que en la localidad de Tojchotic, en Mitontic, la instalación de tanques individuales de captación pluvial representa una solución práctica y sustentable para asegurar el acceso al agua en esta comunidad de difícil acceso, beneficiando a 91 hogares. En Cuchumton, añadió, se construyó un tanque superficial de almacenamiento, una red de distribución de 2 mil 720 metros y 115 tomas domiciliarias. Precisó que estas acciones forman parte de la estrategia de atención a los 12 municipios más olvidados.

El alcalde de Chamula, Pascual Sánchez Gómez; la presidenta municipal de Mitontic, María Velázquez Ortiz; y el presidente de Usos y Costumbres de Mitontic, Roberto Méndez Ordóñez, agradecieron al gobernador Eduardo Ramírez por el compromiso de concretar estas acciones de alto sentido social que atienden necesidades históricas de las comunidades. Coincidieron en que la visita a estas localidades confirma la cercanía de un gobierno que escucha y responde.

En representación de la población beneficiada de la localidad de Laguna Petej, del municipio de Chamula, José Luis Patishtán Pérez destacó que la ejecución del proyecto de agua potable permitirá mejorar la calidad de vida de las familias al contar con agua segura y constante. A su vez, Enrique Velasco Rodríguez, beneficiario de la localidad de Cuchumton, del municipio de Mitontic, expresó con emoción su agradecimiento por estas obras, que no solo garantizan el acceso al agua, sino que también contribuyen a la salud de toda la comunidad.

Acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; el secretario del Humanismo, Paco Chacón; el diputado presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, Domingo Velázquez Méndez; la diputada presidenta de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, Elvira Catalina Aguiar Álvarez; el agente rural de la localidad Tojchotic, Armando Santiz Velasco; el agente rural de la comunidad Cuchumton, Domingo Díaz Pérez; así como autoridades tradicionales, entre otros.