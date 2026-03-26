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Con Eduardo Ramírez, cambia la historia en comunidades donde la espera se había hecho costumbre

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En los municipios de Chamula y Mitontic, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró obras de infraestructura hídrica y refrendó el compromiso de su gobierno de caminar junto a los pueblos para impulsar acciones y programas que contribuyan a la prosperidad de las comunidades, especialmente de aquellas que permanecieron en el olvido.

En la localidad Laguna Petej, en Chamula, el mandatario puso en marcha la construcción de un sistema de agua potable, con una inversión superior a 12.4 millones de pesos, en beneficio de más de mil habitantes. En Mitontic, considerado entre los 12 municipios de atención prioritaria, hizo entrega de tanques individuales de captación pluvial en la localidad Tojchotic, donde se destinaron más de 10 millones de pesos, y en la localidad Cuchumton, inauguró un sistema de agua potable que requirió una inversión superior a 5.6 millones de pesos.

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