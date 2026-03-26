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Dicta Poder Judicial del Estado 130 años de cárcel a responsable de Secuestro Agravado en Tuxtla Chico

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-Con sentencias ejemplares, no se da margen a la impunidad.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria ejemplar a Carlos “N” por el delito de Secuestro Agravado, cometido en contra de una persona con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Chico, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Tapachula resolvió imponer a Carlos “N» una condena de 130 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

Esta resolución se dictó tras el desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta sentencia ejemplar, el Poder Judicial del Estado, bajo el liderazgo del magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humana, sin margen para la impunidad, fortaleciendo la confianza ciudadana en la casa de la justicia.

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