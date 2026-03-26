Comunicado 136/2026

PLAN MÉXICO: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTA PROGRAMA DE ATENCIÓN INMEDIATA PARA LA PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA DE VEHÍCULOS PESADOS; BLINDARÁ 200 MIL EMPLEOS

* “Es un programa muy importante. Y también hace que se produzcan más vehículos en México, de este tipo de vehículos, y que se amplíe la cadena de producción, que es lo que llamamos el Plan México”, puntualizó la mandataria

* Se van a invertir más de 2 mil mdp para estimular la compra de unidades fabricadas en el país: Economía

* El plan consiste de cuatro puntos: incentivos fiscales, esquema de garantías, una Norma Oficial Mexicana (NOM) y actualización de los precios de importación

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Ciudad de México, a 26 de marzo de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados que facilitará la renovación y producción de autobuses, tractocamiones y camiones de carga, mejorando los sistemas de seguridad y blindando a más de 200 mil empleos del sector, con una inversión inicial de 2 mil millones de pesos (mdp) como parte del Plan México.

“En México la mayor parte de los vehículos son lo que se llama ‘hombre-camión’, o ‘mujer-camión’ vamos a decir porque las mujeres también podemos tener camiones. Entonces, esas personas cada vez sus vehículos son más viejitos, porque no tienen suficientes recursos para poderlos renovar. El programa atiende a estas personas que tienen uno o dos vehículos, y que transportan distintas mercancías.

“Entonces, es muy importante porque se compra el vehículo y lo puedes deducir en el primer año en vez de en los próximos 4 años. Y es recurso que, de todas maneras, no llegaba al gobierno porque no se compraba el vehículo, o a la Tesorería porque de todas maneras no se compraba el vehículo. Es muy importante porque atiende a otros sectores. Y también puede atender un municipio que va a comprar vehículos, autobuses, para su flota. Es un programa muy importante. Y también hace que se produzcan más vehículos en México, de este tipo de vehículos, y que se amplíe la cadena de producción, que es lo que llamamos el Plan México”, informó.



El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, puntualizó que el Programa contiene cuatro puntos: incentivos fiscales del Plan México para que puedan deducir de manera inmediata la compra de activos fijos y así reducir de cuatro a un año la deducción de los vehículos nuevos; además de invertir 2 mil mdp para estimular la compra de unidades fabricadas en el país.

Por ello, para aplicar a los estímulos es necesario consultar los lineamientos del Decreto del Plan México que ya son públicos, enviar una solicitud de autorización a la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía al correo dgipat1@economia.gob.mx y esperar la autorización del Comité del Plan México.

Agregó que el segundo punto es la reactivación de un esquema de garantías, que contempla una inversión inicial de 250 mdp, entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Nacional Financiera (Nafin) para favorecer a las personas-camión, así como a las micro y pequeñas empresas transportistas. El tercero consiste en la creación de una Norma Oficial Mexicana (NOM) que establecerá dispositivos mínimos de seguridad para reducir los 30 mil accidentes anuales en los que actualmente están involucrados vehículos pesados y disminuir sus emisiones contaminantes. El cuarto punto, implica la actualización de los precios de importación de vehículos usados.

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Rogelio Arzate Tapia, agradeció el paquete de apoyos anunciados, ya que el 80 por ciento de las mercancías en el país se movilizan a través de vehículos pesados y con estos incentivos se va a impulsar la modernización de las flotas con el objetivo de mejorar la seguridad, reducir el impacto ambiental e impulsar una movilidad más incluyente.

Anunció que el compromiso de los trabajadores del sector será aumentar del 64 al 70 por ciento del contenido regional para 2027, lo que impacta directamente al Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a través del Plan México.