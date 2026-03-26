Dictan 130 años de prisión a secuestrador: FGE

– Además, deberá pagar 16 mil días multa

La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra de Carlos “N”, como responsable del delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de una persona de identidad reservada, por hechos ocurridos el 14 de julio de 2024, sobre la carretera Tapachula-Talismán.

El Juez Unitario de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula dictó sentencia condenatoria en contra del imputado, imponiéndole 130 años de prisión y el pago de 16 mil días multa.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.