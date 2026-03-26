Caravana migrante “Génesis 2026” retoma su paso por la costa de Chiapas

*Cientos de personas migrantes avanzan desde Huixtla hacia Escuintla sin incidentes.

Huixtla, 26 de marzo de 2026.– En las primeras horas de este jueves, la caravana migrante denominada “Génesis 2026” que partió de Tapachula desde el pasado martes por la noche, retomó su recorrido por la costa de Chiapas, integrada por cientos de personas de diversas nacionalidades que buscan avanzar por territorio mexicano en busca de mejores condiciones de vida.

1 de 4

El contingente partió alrededor de las 04:00 horas desde el domo del barrio Guadalupe, ubicado a la salida de Huixtla con dirección a Villa Comaltitlán. Posteriormente, cerca de las 06:20 horas, fue ubicado sobre el tramo carretero Huixtla–Villa Comaltitlán, a la altura del kilómetro 240, tras pasar las inmediaciones de la aduana de Cerro Gordo, avanzando con rumbo hacia Escuintla.

De acuerdo con los primeros reportes, la caravana no cuenta con un liderazgo visible y se desplaza de manera ordenada, portando una pancarta con la leyenda “Caravana Génesis 2026”. Hasta el momento, las autoridades no reportan incidentes durante su tránsito.

Este nuevo desplazamiento masivo vuelve a poner en evidencia la compleja realidad migratoria que se vive en la región. Más allá del tránsito humano, el fenómeno tiene impactos directos en la dinámica social y económica de los municipios costeros, donde la presencia de migrantes genera tanto retos en servicios y atención humanitaria, como oportunidades en el comercio local.

La reactivación de estas caravanas refleja la falta de condiciones en los países de origen y la necesidad de políticas públicas más integrales que atiendan el fenómeno desde un enfoque regional. En la frontera sur, la movilidad humana sigue siendo una constante que exige coordinación institucional, sensibilidad social y soluciones de fondo. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.