jueves, marzo 26, 2026
spot_img
InicioAl InstanteCaravana migrante “Génesis 2026” retoma su paso por la costa de Chiapas
Al Instante

Caravana migrante “Génesis 2026” retoma su paso por la costa de Chiapas

0
29

*Cientos de personas migrantes avanzan desde Huixtla hacia Escuintla sin incidentes.

Huixtla, 26 de marzo de 2026.– En las primeras horas de este jueves, la caravana migrante denominada “Génesis 2026” que partió de Tapachula desde el pasado martes por la noche, retomó su recorrido por la costa de Chiapas, integrada por cientos de personas de diversas nacionalidades que buscan avanzar por territorio mexicano en busca de mejores condiciones de vida.

El contingente partió alrededor de las 04:00 horas desde el domo del barrio Guadalupe, ubicado a la salida de Huixtla con dirección a Villa Comaltitlán. Posteriormente, cerca de las 06:20 horas, fue ubicado sobre el tramo carretero Huixtla–Villa Comaltitlán, a la altura del kilómetro 240, tras pasar las inmediaciones de la aduana de Cerro Gordo, avanzando con rumbo hacia Escuintla.

De acuerdo con los primeros reportes, la caravana no cuenta con un liderazgo visible y se desplaza de manera ordenada, portando una pancarta con la leyenda “Caravana Génesis 2026”. Hasta el momento, las autoridades no reportan incidentes durante su tránsito.

Este nuevo desplazamiento masivo vuelve a poner en evidencia la compleja realidad migratoria que se vive en la región. Más allá del tránsito humano, el fenómeno tiene impactos directos en la dinámica social y económica de los municipios costeros, donde la presencia de migrantes genera tanto retos en servicios y atención humanitaria, como oportunidades en el comercio local.

La reactivación de estas caravanas refleja la falta de condiciones en los países de origen y la necesidad de políticas públicas más integrales que atiendan el fenómeno desde un enfoque regional. En la frontera sur, la movilidad humana sigue siendo una constante que exige coordinación institucional, sensibilidad social y soluciones de fondo. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

Artículo anterior
Al Menos Cinco Ciclones Tocarán Tierras Mexicanas en 2026: SMN
Artículo siguiente
Dictan 130 años de prisión a secuestrador: FGE
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Dicta Poder Judicial del Estado 130 años de cárcel a responsable de Secuestro Agravado en Tuxtla Chico

Al Instante staff - 0
-Con sentencias ejemplares, no se da margen a la impunidad. El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó...
Leer más

La Fiscalía General del Estado, Informa

Al Instante staff - 0
La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación con protocolo de feminicidio, ante el hallazgo de una persona del sexo femenino sin...
Leer más

Dictan 130 años de prisión a secuestrador: FGE

Al Instante staff - 0
- Además, deberá pagar 16 mil días multa La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra de Carlos “N”, como responsable...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV