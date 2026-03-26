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Al Menos Cinco Ciclones Tocarán Tierras Mexicanas en 2026: SMN

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*Tres en el Pacífico y dos en el Atlántico.

Mérida, Yuc., 25 de Marzo.- Durante el XXI Seminario Internacional de Huracanes, que se realiza en Mérida, meteorólogos advirtieron que, con base en registros históricos, al menos cinco ciclones tropicales podrían tocar tierra en la temporada de huracanes 2026.
Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, destacó la importancia de fortalecer las medidas de prevención ante estos fenómenos, cuya temporada iniciará en junio en el océano Atlántico y el Mar Caribe.
El especialista indicó que será en abril cuando se presente el pronóstico oficial de ciclones, tras una reunión con autoridades de Protección Civil, en la que se definirán las perspectivas tanto para la cuenca del Atlántico como del Pacífico.
Comentó que los registros históricos entre 1964 y 2025 muestran una incidencia constante de estos sistemas, con un promedio anual de tres ciclones que impactan la costa del Pacífico y dos en el Atlántico, lo que respalda la estimación de posibles impactos para el próximo año.
Asimismo, manifestó que se desarrollan nuevas herramientas tecnológicas para mejorar el monitoreo y la difusión de información, «así como modelos más precisos para anticipar trayectorias y zonas de riesgo, lo que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades». Sun

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