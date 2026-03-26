Caravana de Migrantes Arriba al Municipio de Huixtla; Asegura Sheinbaum que se Quedarán en el Sur del País

La Presidenta de México Informó que se Aplican Protocolos Para Contenerlos en Chiapas

——–

Afirmó que se les Ofrece la Posibilidad de Trabajar Mientras se Define su Situación Migratoria

——–

El Contingente Está Conformado por Haitianos, Venezolanos, Cubanos, Hondureños, Entre Otros

*EL CONTINGENTE QUE PARTIÓ DE TAPACHULA EL MARTES POR LA NOCHE, PERNOCTÓ AYER EN HUIXTLA Y HOY SALDRÁ RUMBO A ESCUINTLA, CON EL OBJETIVO DE AVANZAR HACIA LA CDMX.

Huixtla, Chiapas, 25 de marzo de 2026.– Cientos de migrantes de diversas nacionalidades recorren ya la costa de Chiapas, luego de haber salido de Tapachula la noche del martes, con el objetivo de llegar al centro del país, donde esperan recibir una mejor atención por parte de las autoridades migratorias.



1 de 6

Este miércoles, tras descansar en el municipio de Huehuetán, en el parque 5 de Mayo —a donde arribaron cerca de las 3:30 de la madrugada—, el contingente reinició su caminata a las 6:30 de la mañana, y lograron llegar al municipio de Huixtla, en donde descansan en el domo del barrio Guadalupe y esperan reiniciar la caminata este jueves 26 de marzo por la mañana.Autoridades de la Secretaría de Salud brindaron atención por deshidratación, golpes de calor, ampollas en los pies.Los integrantes de esta caravana, denominada “Génesis”, aclararon que su objetivo no es llegar a Estados Unidos, sino avanzar hacia la Ciudad de México, donde buscan regularizar su situación migratoria y, posteriormente, trasladarse a otras ciudades del norte del país en busca de mejores condiciones de vida.El contingente se encuentra conformado por migrantes Haitianos, Venezolanos, Cubanos, Hondureños, y otras nacionalidades, quienes aseguran estuvieron varados en la ciudad de Tapachula por meses y en algunos casos por años, en espera de que las autoridades migratorias les resolvieran su estancia legal en el país. EL ORBE/ Mesa de Redacción.Sheinbaum: Caravanas migrantes permanecerán en el sur del paísLa presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal mantiene protocolos de atención humanitaria para las caravanas migrantes que ingresan al país, los cuales contemplan que permanezcan en el sur de México, donde incluso se les ofrece la posibilidad de trabajar mientras se define su situación migratoria.Durante su conferencia, la Mandataria federal fue cuestionada sobre que autoridades federales y estatales hallaron a 229 migrantes dentro de la caja de un tráiler en Xalapa, Veracruz.En ese sentido, Sheinbaum dijo que hay un reporte que una caravana de 200 migrantes se dirige hacia territorio nacional y explicó que existe un operativo permanente coordinado por el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional para brindar protección y atención.«En el caso de todas las caravanas, desde que llegamos al gobierno, todas se quedan en el sur del país y se les ofrece incluso la repatriación; muchos de ellos la aceptan y, si no, se revisa su situación migratoria y después de un tiempo existe la posibilidad de que puedan trabajar en el sur del país», señaló.La Presidenta indicó que el hallazgo fue resultado de las revisiones implementadas por autoridades migratorias y de seguridad, y confirmó que hubo detenciones derivadas del operativo.Añadió que su administración fortalece las acciones para combatir el tráfico y la trata de personas, así como para evitar abusos contra migrantes en territorio mexicano.«Fue gracias a las revisiones que se están haciendo que se encontró. Hay detención y estamos fortaleciendo todo el trabajo para evitar cualquier maltrato a migrantes en México», afirmó.—–Diálogo con Trump y defensa de connacionalesEn otro tema, Sheinbaum fue cuestionada sobre la posibilidad de sostener una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante denuncias de detenciones y presuntas violaciones a derechos humanos contra mexicanos en ese país.La mandataria señaló que, en conversaciones previas con el gobierno estadounidense, México ha insistido en la defensa de los derechos humanos de los connacionales detenidos por autoridades migratorias.«Lo hemos hecho en las distintas llamadas: la defensa de los mexicanos en el exterior y hemos pedido que se respeten los derechos humanos. No estamos de acuerdo con estas formas de detención», sostuvo.Indicó que autoridades estadounidenses han informado que realizarán investigaciones sobre los casos señalados y que México continuará insistiendo en el esclarecimiento de los hechos. Sun