Padres Exigen Reconstrucción de Escuelas con Protesta Simbólica en Suchiate

Suchiate, Chiapas, 26 de marzo de 2026.– Padres de familia de diversos municipios del Soconusco realizaron una manifestación simbólica en el Puerto Fronterizo II para exigir al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) el cumplimiento de acuerdos establecidos en una minuta de trabajo sobre la reconstrucción de planteles escolares.

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Los inconformes señalaron que, ante la falta de respuesta, podrían intensificar sus acciones y advirtieron sobre un posible bloqueo la próxima semana como medida de presión para que sus demandas sean atendidas de manera inmediata por las autoridades correspondientes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.