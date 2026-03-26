jueves, marzo 26, 2026
spot_img
InicioAl InstanteSSP, FGR y FGE rescatan a cinco personas privadas de la libertad...
Al Instante

SSP, FGR y FGE rescatan a cinco personas privadas de la libertad y detiene a dos presuntos integrantes del Cartel de Sinaloa en Acacoyagua

0
25

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 26 de marzo de 2026.- Durante un operativo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Marina Armada de México, Ejército Mexicano y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), se logró el rescate de cinco personas privadas de la libertad y la detención de dos personas presuntos integrantes del Cartel de Sinaloa, así como el aseguramiento de armas de fuego en el municipio de Acacoyagua.

Derivado de un reporte al número de Emergencia 9-1-1, el grupo interinstitucional arribó a la colonia 8 de septiembre de dicho municipio, implementando una acción operativa coordinada y de trabajos de inteligencia para desarticular un foco delictivo dedicado a la privación ilegal de la libertad.

En este marco, se logró el rescate de cinco personas y la detención de Enoch “N” y Josué “N”, quienes manifestaron pertenecer al grupo delictivo Cartel de Sinaloa, así como el aseguramiento de una escopeta de color calibre 12 mm, un arma de fuego calibre 9 mm con 3 cargadores, un arma de fuego tipo corta de color negro calibre 45 mm, una camioneta marca Chevrolet, tipo Suburban de color gris, modelo 2011 con reporte de robo en Tabasco, 8 teléfonos celulares, una cámara de videovigilancia, tres chips de telefonía, lona y cartulina con reglamento y equipo táctico.

Las víctimas fueron resguardadas y se les brindó atención integral inmediata, garantizando valoración médica y apoyo psicológico conforme a los protocolos vigentes. Por su parte, los indicios y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo que encabeza su titular Óscar Alberto Aparicio Avendaño refrenda su compromiso de trabajar en coordinación efectiva y de manera estrecha con autoridades federales, estatales y municipales para continuar avanzando en la construcción de la paz en Chiapas.

Artículo anterior
Padres Exigen Reconstrucción de Escuelas con Protesta Simbólica en Suchiate
Artículo siguiente
MÁS DE 850 MIL JÓVENES SE SUMAN A LA JORNADA NACIONAL DE CASCARITAS Y DOMINADAS RUMBO AL MUNDIAL SOCIAL 2026
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Chiapas se posiciona entre los primeros lugares con la policía estatal mejor evaluada del país

Al Instante staff - 0
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 26 de marzo de 2026.- Con la voluntad política del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el liderazgo del secretario...
Leer más

Secretaria de marina realiza simulacro en Puerto Chiapas.

Al Instante staff - 0
* En el banderazo de salida de semana santa, rescatan a 2 personas. Puerto Chiapas, Chiapas a 26 de marzo de 2026. - ...
Leer más

Impulsa Juan Carlos Moreno Guillén el programa “Acercando la Justicia al Pueblo” en pueblos originarios

Al Instante staff - 0
Celebrando la multiculturalidad, y con profundo respeto a la cosmovisión de los pueblos originarios, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Moreno...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV