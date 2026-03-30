Detienen a presunto responsable del feminicidio de una adolescente en Aldama: FGE

• Por hechos ocurridos el 30 de marzo, en el paraje Xuxchén

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que luego de recibir la noticia del feminicidio de una adolescente, de 17 años e identidad reservada, ocurrido en el paraje Xuxchén del municipio de Aldama, este 30 de marzo; se detuvo como presunto responsable a Guadalupe Victorio “N”, de 35 años.

La joven fue privada de la vida por un disparo de arma de fuego y según la necropsia de ley, la causa de la muerte fue una hemorragia severa secundaria a herida producida por proyectil de arma de fuego en el tórax.

El detenido y el arma fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

En este sentido, Jorge Llaven dijo que se pedirá la pena máxima de 100 años de prisión para este feminicida, “actuaremos con contundencia para combatir las conductas feminicidas en el estado de Chiapas”.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.