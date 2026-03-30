En Chiapas ningún delito quedará sin ser investigado y esclarecido: Fiscal General

• Jóvenes relacionados con la plataforma de Didi, presuntamente desaparecidos, son localizados sanos y salvos

• Localizan a 6 jóvenes que salieron de una casa hogar; no fueron víctimas de delito

• Detienen a dos presuntos responsables de secuestro, así como a una banda dedicada al robo de vehículos y otra relacionada con homicidios en la Fraylesca.

Durante una transmisión en vivo a través de su página de Facebook, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó de dos eventos suscitados el fin de semana, relacionados con trabajadores de la plataforma Didi.

En el caso de Kevin “N”, de 21 años e hijo de un trabajador de dicha plataforma, quien presuntamente estaba desaparecido, el Fiscal puntualizó que, al ser localizado, éste externó que su ausencia fue voluntaria.

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Mientras que en el caso de Cristian “N”, Llaven Abarca precisó que el vehículo fue ubicado en la colonia Plan de Ayala, y en un video se pudo observar que abordó otro vehículo de manera voluntaria. Apuntó que Cristian “N” aún no presenta su declaración ministerial, pero se espera que pronto lo haga para esclarecer el hecho.

Cabe resaltar que ambos jóvenes se encuentran sanos y salvos, reunidos con sus respetivas familias.

Asimismo, dio a conocer que el pasado 29 de marzo se recibió el reporte de la desaparición de seis jóvenes de una casa hogar, denuncia que fue presentada por la administradora del lugar. Tras las primeras investigaciones y operativos de búsqueda, cuatro de ellas fueron localizadas ayer y las dos restantes el día de hoy.

Destacó que todas fueron encontradas sanas y salvas, sin indicios de violencia ni de la comisión de algún delito, al tiempo de subrayar que se trató de una salida voluntaria por parte de las jóvenes. Precisó que están siendo atendidas por personal especializado y rindiendo su declaración, ya que cuatro de ellas son menores de edad.

En otro de los puntos, el Fiscal General mencionó que el 25 de marzo se inició una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, donde gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, se logró ubicar un inmueble en donde se mantenía a cinco personas privadas de su libertad, en el municipio de Acacoyagua.

Por estos hechos, se detuvieron a Enoch “N” y Josúe “N” como presuntos responsables, y se continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los demás implicados, y llevarlos ante la justicia.

En otra acción, dijo que con el apoyo de la Fiscalía General de la República, de la Interpol México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se ejecutó la detención de integrantes de una banda de homicidas conocida en la zona Fraylesca como “Los Cachorros”, los cuales fueron ubicados en el Estado de México.

Agregó que esta banda se encuentra vinculada al menos a una docena de homicidios, así como a varias carpetas relacionadas con la desaparición de personas, por lo que fueron detenidos Luis “N”, Octavio “N”, José “N”, Graciela “N”, Yoshua “N” y/o Joshua “N” y Erick “N”, quienes ya se encuentran en Chiapas enfrentando la justicia.

Respecto al robo a casa habitación doble en el fraccionamiento Campestre, ocurrido el 30 de enero y por el que en semanas pasadas se detuvo a una banda integrada por personas extranjeras, Llaven Abarca enfatizó que se logró la detención de Selene “N”, una de las autoras intelectuales de este robo.

Detalló que esta persona también se dedicaba a organizar robos en otras entidades de la República, y de acuerdo con sus declaraciones, la banda podría estar integrada por más de 50 personas, muchas de ellas extranjeras. La detenida fue asegurada en la Ciudad de México y trasladada a Chiapas, donde enfrentará la justicia.

De esta forma, reiteró su agradecimiento por su colaboración a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Dirección de Interpol México.

También hizo mención, sobre un hecho suscitado en la colonia Laureles, en el que Miguel “N” sufrió una caída y perdió la vida. Según con los reportes periciales, la causa de la muerte fue hemorragia aguda secundaria a traumatismo encefálico, y se produjo por una caída cuando se encontraba podando un jardín de una de las propiedades que dan al cauce del río. El cuerpo de la víctima ya fue entregado a sus familiares.

Al abordar la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez del 23 al 29 de marzo, Jorge Llaven acotó que se tuvo un descenso del 23 por ciento en delitos generales, pasando de 31 denuncias la semana pasada a 24; en delitos de alto impacto se pasó de una a cuatro denuncias, mismas que fueron por robo.