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Nuestros visitantes y población local cuentan con la App C5 Escudo Pakal para cualquier emergencia: Óscar Aparicio

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 30 de marzo de 2026.- Con el objetivo de garantizar unas vacaciones seguras en todo el territorio chiapaneco durante la Semana Santa, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, exhortó a la población local y a visitantes a descargar la aplicación móvil gratuita C5 Escudo Pakal, para atender de manera inmediata cualquier emergencia o situación de riesgo.

Aparicio Avendaño expresó que esta herramienta tecnológica que se encuentra disponible en sistemas operativos iOS y Android, brinda una oportuna respuesta de cuerpos de seguridad, servicios médicos y de protección civil, y en el que la persona usuaria en tiempo real puede enviar imágenes, videos, notas de voz y texto.

Indicó que como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), se encuentran dando puntal seguimiento a todos los reportes para garantizar la tranquilidad y bienestar de las familias chiapanecas, así como de las y los visitantes.

Finalmente, el titular de la SSP reiteró su compromiso de impulsar estrategias que promuevan la cultura de la denuncia y que fortalezcan vínculos de confianza y cercanía de la gente.

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