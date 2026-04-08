Después de 15 años, se hace justicia social en el ejido El Edén: Yamil Melgar

– La transformación de la zona alta continúa

Tapachula, Chiapas; 8 de abril de 2026.- Tras más de una década de espera, el ejido El Edén comienza a transformar su realidad con el inicio de la primera etapa de la construcción de la red de drenaje sanitario, una obra de alto impacto que beneficiará de manera directa a más de mil 500 familias.

Con una inversión superior a 8 millones de pesos en esta primera etapa, el Gobierno Municipal de Tapachula, encabezado por el presidente Yamil Melgar Bravo, reafirma su compromiso de llevar bienestar a la zona alta del municipio, atendiendo necesidades históricas que hoy empiezan a resolverse ￼.



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Acompañado del secretario de Obras Públicas Municipales, William Antonio Penagos Caballero; del secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza; del secretario de Salud Municipal, Francisco “Pancho” Castillo; así como de los regidores Juan Carlos D’Amiano Solís, Edi Alberto García Juárez, Adriana Blas Solís y Rosa Cortés Rueda, el alcalde destacó que esta obra representa un avance significativo en materia de salud y desarrollo social.

En coordinación con la visión del gobernador Eduardo Ramírez, se continúan impulsando acciones que dignifican la vida de las familias tapachultecas, especialmente en comunidades que durante años permanecieron en el rezago.

“Después de 15 años de espera, hoy estamos cumpliendo. Esta obra no solo es infraestructura, es salud, bienestar y dignidad para nuestra gente de El Edén”, expresó el presidente municipal, Yamil Melgar.

La obra contempla la instalación de red sanitaria, descargas domiciliarias y la construcción de una planta de tratamiento, marcando el inicio de una transformación profunda para la comunidad.

Con acciones firmes, el Gobierno Municipal de Tapachula, encabezado por Yamil Melgar, sigue trabajando con sentido humano, cercano a la gente y enfocado en llevar el desarrollo a donde más se necesita, y continuará impulsando el bienestar en la zona alta del municipio.