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Secretario de Seguridad del Pueblo inaugura Módulo de Vigilancia y Seguridad en la zona media alta de Tapachula

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Tapachula, Chiapas; 08 de abril de 2026.- “Estamos viendo cristalizado un proyecto que iniciamos hace aproximadamente un año, donde comentamos que íbamos a tener una base de operación permanente. A partir de hoy se quedan 16 elementos”, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, al inaugurar la Caseta de Vigilancia y Seguridad en la zona media alta de Tapachula.

Acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; del presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo; y de Tomas Bruno Edelman Toriello, representante de los finqueros, llevaron a cabo la inauguración de la caseta de vigilancia y seguridad de la SSP en la comunidad Nueva Alemania en la Perla del Soconusco.

Este módulo de vigilancia y seguridad, estará integrado por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Fronteriza y Policía Municipal de Tapachula, quienes coordinarán las acciones de prevención y combate al delito, auxilio y proximidad social.

Por su parte, el edil tapachulteco, Yamil Melgar Bravo, puntualizó: “La instalación de esta base interinstitucional de seguridad es resultado de los acuerdos con los sectores productivos de la zona media alta de nuestro municipio. Esta es una zona estratégica por lo que fortalecemos la vigilancia, mejoramos la capacidad de respuesta de las instituciones y sobre todo, brindamos mayor seguridad a los habitantes.

En su intervención, el representante de los finqueros, Tomas Bruno Edelman Toriello, expresó: “Esta zona es muy concurrida, al año tenemos alrededor de 80 mil personas que transitan entre comerciantes, visitantes y productores, es un universo muy grande, entonces a nombre de ellos, muchas gracias por aceptar nuestra propuesta de que esto se llevará a cabo. Para nosotros esto es seguridad de garantía para el turismo”.

Con estas acciones, la SSP refrenda el compromiso de mantener estrategias de seguridad en beneficio de la ciudadanía en todos los rincones de Chiapas, tal y como lo ha instruido el gobernador del Estado Eduardo Ramírez Aguilar.

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