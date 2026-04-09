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Acercando la Justicia al Pueblo fortalece el diálogo directo con la ciudadanía en Suchiapa

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Con una amplia participación ciudadana, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó la presentación del programa “Acercando la Justicia al Pueblo” en el municipio de Suchiapa, consolidando este ejercicio como un espacio transparente y accesible para escuchar y atender de manera directa las inquietudes de la población.

Junto a las y los representantes de las autoridades municipales y la sociedad de Suchiapa, el magistrado presidente destacó que con la nueva visión humanista en el Poder Judicial se atiende a todas las personas por igual, sin discriminación ni distingo de ningún tipo, con calidez y con perspectivas que permitan fortalecer el verdadero acceso a la justicia en Chiapas.

Por ello, en esta jornada, Moreno Guillén presentó a las personas juzgadoras, defensoras y defensores públicos, servidoras y servidores judiciales adscritos a este distrito, para que la ciudadanía les conozca y tenga la confianza de acercarse a solicitar una adecuada orientación y acompañamiento.

Por su parte, el presidente municipal de Suchiapa, Jorge Lara Cordero, brindó una calurosa bienvenida y reiteró el compromiso de seguir trabajando hombro con hombro con todas las instituciones que busquen paz y legalidad para su municipio y enfatizó que un pueblo con justicia es un pueblo libre, y que hoy la justicia ya tiene rostro humano.

Asimismo, las representantes de la ciudadanía, Laura Patricia Hernández León y María Eugenia Vázquez, agradecieron la presencia del titular de la casa de la justicia, por demostrarles que hoy la población de Suchiapa es prioridad, siendo atendida y escuchada.

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