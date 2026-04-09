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Con el respaldo del Gobierno Federal, Eduardo Ramírez impulsa atención al magisterio chiapaneco

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• Sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la SEP, Mario Delgado, y la subsecretaria de Egresos de la SHCP, Bertha Gómez
• Reconoció el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con las y los maestros de Chiapas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Bertha Gómez Castro, con el objetivo de atender y resolver temas pendientes en beneficio de las maestras y los maestros de Chiapas.

Durante el encuentro, realizado en Palacio Nacional, el mandatario reconoció el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el magisterio chiapaneco y reiteró la disposición del gobierno de la Nueva ERA de mantener una coordinación permanente con la Federación para dar respuesta a las necesidades del sector educativo.

Ramírez Aguilar subrayó que la educación es una prioridad de su administración. En ese sentido, destacó el impulso del programa de alfabetización Chiapas Puede, cuyo propósito es que personas adultas mayores y jóvenes aprendan a leer y escribir, lo que contribuirá a mejorar sus condiciones de vida y fortalecer la prosperidad.

Finalmente, Ramírez Aguilar enfatizó que su gobierno mantiene una relación cercana con las instituciones federales, con el fin de avanzar en unidad a favor del pueblo de Chiapas.

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