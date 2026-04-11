Aprehenden a presuntos generadores de violencia en el norte de Chiapas: FGE

– Por hechos ocurridos en Jitotol el 26 de octubre de 2025

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron dos mandamientos judiciales en contra de Salvador “N” y Enrique “N” como presuntos responsables del delito de motín, cometido en agravio de la seguridad pública, por hechos ocurridos en el municipio de Jitotol, el 26 de octubre de 2025.

Con base en la información registrada en la carpeta de investigación, los inculpados y otras personas se presentaron con palos y piedras en las instalaciones de la comandancia de Seguridad Pública Municipal, liberando a dos personas que se encontraban detenidas, para después huir.

El inculpado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación legal.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.