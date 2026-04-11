Impulsa Gobierno Municipal estrategias en beneficio de cooperativas pesqueras

Con la finalidad de fortalecer las acciones en beneficio del sector pesquero, el Ayuntamiento de Tapachula por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios (SDRyFA), sostuvo una mesa de trabajo con integrantes de las cooperativas Sardineros, Arenitas, Cayuqueros Tinajeños, Escualos, Escamas y Langosta.

En representación del alcalde Yamil Melgar Bravo, el titular de la SDRyFA, Daniel López Santiago, expuso que a través de estos encuentros, se fortalecen las estrategias de coordinación, diálogo y atención directa a las necesidades del sector, con el objetivo de impulsar su desarrollo y productividad.

Asimismo, destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con las cooperativas, sumando esfuerzos para generar mejores condiciones que favorezcan su crecimiento y contribuyan al desarrollo económico del municipio.



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Para concluir, dijo que Tapachula fortalece a sus sectores productivos, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de implementar acciones que beneficien a las familias de las comunidades pesqueras.

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