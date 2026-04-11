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Impulsa Gobierno Municipal estrategias en beneficio de cooperativas pesqueras

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Con la finalidad de fortalecer las acciones en beneficio del sector pesquero, el Ayuntamiento de Tapachula por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios (SDRyFA), sostuvo una mesa de trabajo con integrantes de las cooperativas Sardineros, Arenitas, Cayuqueros Tinajeños, Escualos, Escamas y Langosta.

En representación del alcalde Yamil Melgar Bravo, el titular de la SDRyFA, Daniel López Santiago, expuso que a través de estos encuentros, se fortalecen las estrategias de coordinación, diálogo y atención directa a las necesidades del sector, con el objetivo de impulsar su desarrollo y productividad.

Asimismo, destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con las cooperativas, sumando esfuerzos para generar mejores condiciones que favorezcan su crecimiento y contribuyan al desarrollo económico del municipio.


Para concluir, dijo que Tapachula fortalece a sus sectores productivos, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de implementar acciones que beneficien a las familias de las comunidades pesqueras.

#SDRyFA
#VoluntadParaTransformar

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