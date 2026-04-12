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Durante cateos, el Grupo Interinstitucional detiene a 4 personas y asegura narcóticos y armas

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– También se aseguraron un arma hechiza, un arma larga e identificaciones oficiales

El Grupo Interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Pueblo y Policía Municipal, detuvo a Sergio «N», César «N», Edgardo «N» y Luis «N», durante diligencias de cateo a inmuebles ubicados en el municipio de Villaflores.

Como resultado, en distintos domicilios se aseguraron 235 bolsas con diferentes narcóticos; siete identificaciones oficiales; un arma hechiza artesanal; un arma de fuego tipo AK-47; cuatro celulares, y una báscula gramera.

Los detenidos, los aseguramientos y los inmuebles fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Fraylesca, para que determine su situación legal.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.

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