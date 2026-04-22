jueves, abril 23, 2026
spot_img
InicioAl InstanteSe rehabilita reloj floral: Yamil Melgar
Al Instante

Se rehabilita reloj floral: Yamil Melgar

0
44

El reloj floral de la emblemática rotonda vuelve a marcar el tiempo en Tapachula

El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, informó que el emblemático reloj floral de la rotonda ha sido rehabilitado y ya se encuentra nuevamente en funcionamiento, como parte de la recuperación de espacios públicos.

“El reloj floral es parte de nuestra identidad; recuperarlo es devolverle vida a un símbolo de Tapachula”, afirmó Yamil Melgar Bravo.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, William Penagos, señaló que la intervención incluyó restauración del mural, iluminación con nuevas luminarias, rehabilitación de la jardinera y mantenimiento del mecanismo del reloj.

“Realizamos una intervención integral que recupera el reloj y dignifica su entorno, mientras seguimos rehabilitando espacios emblemáticos para fortalecer la imagen urbana de Tapachula”, agregó Yamil Melgar Bravo.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tapachula avanza en la recuperación de espacios que fortalecen la identidad y el orgullo de la ciudadanía.

Se rehabilita reloj floral: Yamil Melgar
Artículo anterior
Juan Carlos Moreno Guillén asiste a ceremonia de entrega de equipamiento en la Secretaría de Seguridad
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez refuerza apoyo a la juventud con programa Bicis que Transforman
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez refuerza apoyo a la juventud con programa Bicis que Transforman

Al Instante staff - 0
Durante la entrega de apoyos del programa Bicis que Transforman a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 64, ubicada en la colonia Plan de...
Leer más

Eduardo Ramírez refuerza apoyo a la juventud con programa Bicis que Transforman

Al Instante staff - 0
• Junto al secretario del Humanismo, Paco Chacón, entregó bicicletas a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 64 de Tuxtla Gutiérrez El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar...
Leer más

Juan Carlos Moreno Guillén asiste a ceremonia de entrega de equipamiento en la Secretaría de Seguridad

Al Instante staff - 0
Como parte de la coordinación interinstitucional por conservar la paz en Chiapas, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV