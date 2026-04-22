Juan Carlos Moreno Guillén asiste a ceremonia de entrega de equipamiento en la Secretaría de Seguridad

Como parte de la coordinación interinstitucional por conservar la paz en Chiapas, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la ceremonia de entrega de cámaras de solapa y chalecos con placas balísticas, encabezada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño.

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Este acto, realizado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, forma parte de las acciones para fortalecer las capacidades operativas de las corporaciones de seguridad, al servicio de la ciudadanía en la entidad.

Previamente, el magistrado presidente participó, como todos los días, en la Mesa de Paz, refrendando la voluntad del Poder Judicial de sumar esfuerzos con las instituciones para contribuir a la estabilidad y el bienestar de las y los chiapanecos.