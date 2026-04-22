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En Sonora, aprehenden a presunto homicida de Marqués de Comillas: FGE

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• Por hechos ocurridos en enero de 2021

La Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado Sonora, ejecutaron mandamiento judicial en contra de Marvin “N”, como presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida al nombre de Rigoberto “N”, por hechos ocurridos el 11 de enero de 2021 en el ejido Zamora Pico de Oro del municipio de Marqués de Comillas.

De acuerdo con el informe de la carpeta de investigación, el inculpado y otra persona se presentaron en el domicilio de la víctima, y le exigieron entregara una motocicleta, a lo que Rigoberto “N” se negó, por lo que le dispararon con un arma de fuego y perdió la vida en el hospital.

El presunto responsable fue trasladado al estado de Chiapas y puesto a disposición del Distrito Judicial de Palenque-Catazajá, quien determinará su situación legal.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación con instancias de otros estados, para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz con Cero Impunidad.

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