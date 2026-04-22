Autoridades federales desmantelan una de las redes más importantes de contrabando de hidrocarburo

Comunicado conjunto

● En las acciones participaron elementos de SSPC, FGR, Marina y GN

● En las acciones operativas se detuvo a 14 personas en los estados de Hidalgo, Estado de México, Chihuahua y Ciudad de México

● Se detuvo a dos empresarios del ramo, se aseguraron 12 gaseras y bodegas relacionadas al mercado ilícito de combustibles

Ciudad de México, a 22 de abril de 2026.- En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acompañado por el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, informó los resultados de operaciones estratégicas realizadas para combatir la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN) detuvieron a 14 personas vinculadas al robo de hidrocarburos y lavado de dinero en los estados de Hidalgo, Estado de México, Chihuahua y Ciudad de México.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y de la política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, se realizaron trabajos de inteligencia e investigación para desmantelar una de las más importantes redes delictivas del mercado ilícito de combustibles en el país.

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Informó que durante más de siete meses de trabajo se desarrollaron líneas de investigación respecto a una célula delictiva dedicada al robo y comercialización de hidrocarburo en los municipios de Jiquipilco, Polotitlán y Tepeji del Río, Apaxco, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautitlán Izcalli.

García Harfuch explicó que los agentes de seguridad implementaron acciones de vigilancias y seguimiento continuo sobre esta organización se logró identificar su estructura criminal, sus principales operadores y los patrones de operación que utilizaban.

Con lo anterior en el estado de Hidalgo se realizaron 10 cateos y en el Estado de México se ejecutaron otras 10 intervenciones más, donde se detuvo a Mauricio “N”, líder de dicho grupo delictivo, junto con seis personas más, entre los detenidos se encuentran operadores financieros, administradores y colaboradores clave responsables de la dispersión de recursos, la operación de las empresas fachada y la coordinación de la sustracción de hidrocarburos, además, se detuvo a dos empresarios del ramo.

Se aseguraron 150 mil litros de Gas LP, 61 pipas y 20 tanques de almacenamiento, tres armas de fuego, 86 cartuchos, dosis de cocaína, dinero en efectivo, 55 autotanques, 11 tractocamiones, 10 camionetas, 12 vehículos, tres motocicletas, una cuatrimoto, equipos de telefonía, de cómputo y dispositivos de almacenamiento de información. También se clausuró una toma clandestina ubicada en la localidad de Santa Ana Atzcapotzaltongo, municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo.

En otra acción, para combatir el mercado ilícito de combustibles, en los estados de Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México, se ejecutaron 11 acciones operativas donde se detuvo a siete personas, entre ellas Héctor Iván ”N”, identificado como encargado de la logística y coordinación para la obtención ilegal de gasolina y diésel, así como su carga, trasvase, distribución y comercialización en los estados de Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas y Estado de México.

Se aseguraron cuatro vehículos, un vehículo tipo racer, dos armas de fuego cortas, cargadores y cartuchos.

En su participación, el fiscal Ulises Lara López informó que a través de actos de investigación como son el análisis de información, entrevistas, trabajos de campo y de gabinete, dictámenes periciales, inspecciones, análisis fiscal y financiero, todos ellos obtenidos por control judicial previo, se detectó la red de empresas “Los Petrofactureros”, integrada por personas físicas y morales vinculadas a más de 40 empresas utilizadas para simular actividades en sectores logístico, energético y de transporte, sin contar con infraestructura real.

Como resultado de las acciones judiciales, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra seis personas, se aseguraron cinco inmuebles, 47 vehículos de alta gama, joyería y dinero en efectivo, con lo que se estima una afectación económica de más de 126 millones de pesos.

Informó que se obtuvieron sentencias condenatorias relevantes por delitos en materia de hidrocarburos. En un caso, tres personas fueron sentenciadas a ocho años de prisión por posesión ilícita de hidrocarburo, con el aseguramiento de más de 100 mil litros y el decomiso de equipo con valor de 18 millones de pesos. En otro, seis personas recibieron la misma pena tras el aseguramiento de combustóleo, petrolíferos y equipo adaptado para la extracción ilegal.

Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad reiteran su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir la extracción ilegal de hidrocarburos y construir la paz, además de llevar tranquilidad de la ciudadanía.

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