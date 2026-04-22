Más de un millón de jóvenes se suman a la Jornada Nacional de Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas

* Se han realizado más de 11 mil actividades en 1,336 municipios de todo México
* En los Territorios de Paz, la participación también fue significativa, con más de 202,403 jóvenes que se sumaron a las actividades
Ciudad de México, a 22 de abril de 2026.– La Jornada Nacional de Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas se realizó de manera simultánea en todo el país, con la participación de jóvenes que salieron a calles, escuelas, parques y colonias para recuperar espacios que estaban en desuso y darles nueva vida con su trabajo, creatividad y expresión artística.
En esta edición participaron 1,058,265 jóvenes que desde sus lugares de origen se sumaron a acciones para mejorar su entorno inmediato, intervenir espacios públicos y llenarlos de expresión artística.
Se realizaron más de 11,026 actividades, que incluyeron limpieza de calles y parques, reforestación, rescate de áreas verdes, así como la pinta de murales en bardas, canchas y muros con mensajes rumbo al mundial social, convirtiendo lugares olvidados en puntos activos de encuentro y expresión.
La iniciativa tuvo presencia en 1,336 municipios, con acciones que se desplegaron en zonas urbanas, rurales y semiurbanas a lo largo del país.
En los Territorios de Paz, la participación también fue significativa, con más de 202,403 jóvenes que se sumaron a actividades para mejorar su entorno inmediato y fortalecer la convivencia en sus comunidades.
¡Así se vivió en algunos estados!
En todo el país la experiencia se sintió distinta, pero con un mismo pulso: en el Estado de México, las y los jóvenes recuperaron parques, canchas y espacios deportivos que hoy vuelven a ser punto de encuentro; en Michoacán, las bardas de escuelas y calles se transformaron en murales que reflejan identidad y orgullo por sus comunidades; en Chiapas, las acciones se concentraron en la limpieza de ríos, plazas y escuelas, mientras el arte apareció en muros que hoy narran la vida de sus localidades; en Oaxaca, plazas y calles se llenaron de actividades comunitarias y murales colectivos que reforzaron el vínculo con el territorio; y en Veracruz, parques y espacios recreativos fueron intervenidos con jornadas de limpieza y pintura que les devolvieron uso cotidiano y cercanía con la gente, mostrando que en cada región del país las y los jóvenes están transformando su entorno con lo que tienen a la mano: su tiempo, su trabajo y su creatividad.
Está jornada forma parte de un proceso continuo en el que las y los jóvenes participan activamente en la transformación de su entorno, con el acompañamiento del gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Gobierno de México invita además a las y los jóvenes a participar en la próxima actividad nacional de lectura en voz alta en espacios públicos, que busca recuperar parques, escuelas y plazas a través de la palabra, en el marco de la colección “25 para el 25”.
El registro abrirá el 23 de abril:
https://forms.gle/GzhviWZoZAJ5pAV78
En cada una de estas acciones, las y los jóvenes son protagonistas de la transformación.