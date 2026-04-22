Más de un millón de jóvenes se suman a la Jornada Nacional de Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas

* Se han realizado más de 11 mil actividades en 1,336 municipios de todo México

* En los Territorios de Paz, la participación también fue significativa, con más de 202,403 jóvenes que se sumaron a las actividades

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Ciudad de México, a 22 de abril de 2026.– La Jornada Nacional de Tequios por la Tierra y Murales Mundialistas se realizó de manera simultánea en todo el país, con la participación de jóvenes que salieron a calles, escuelas, parques y colonias para recuperar espacios que estaban en desuso y darles nueva vida con su trabajo, creatividad y expresión artística.

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Esta iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional Jóvenes Transformando México, impulsada por el Gobierno de México a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Bienestar, el Tecnológico Nacional de México, las escuelas normales y los institutos de juventud estatales y municipales, entre otras instancias que acompañaron su implementación en todo el país.

En esta edición participaron 1,058,265 jóvenes que desde sus lugares de origen se sumaron a acciones para mejorar su entorno inmediato, intervenir espacios públicos y llenarlos de expresión artística.

Se realizaron más de 11,026 actividades, que incluyeron limpieza de calles y parques, reforestación, rescate de áreas verdes, así como la pinta de murales en bardas, canchas y muros con mensajes rumbo al mundial social, convirtiendo lugares olvidados en puntos activos de encuentro y expresión.

La iniciativa tuvo presencia en 1,336 municipios, con acciones que se desplegaron en zonas urbanas, rurales y semiurbanas a lo largo del país.

En los Territorios de Paz, la participación también fue significativa, con más de 202,403 jóvenes que se sumaron a actividades para mejorar su entorno inmediato y fortalecer la convivencia en sus comunidades.

¡Así se vivió en algunos estados!

En todo el país la experiencia se sintió distinta, pero con un mismo pulso: en el Estado de México, las y los jóvenes recuperaron parques, canchas y espacios deportivos que hoy vuelven a ser punto de encuentro; en Michoacán, las bardas de escuelas y calles se transformaron en murales que reflejan identidad y orgullo por sus comunidades; en Chiapas, las acciones se concentraron en la limpieza de ríos, plazas y escuelas, mientras el arte apareció en muros que hoy narran la vida de sus localidades; en Oaxaca, plazas y calles se llenaron de actividades comunitarias y murales colectivos que reforzaron el vínculo con el territorio; y en Veracruz, parques y espacios recreativos fueron intervenidos con jornadas de limpieza y pintura que les devolvieron uso cotidiano y cercanía con la gente, mostrando que en cada región del país las y los jóvenes están transformando su entorno con lo que tienen a la mano: su tiempo, su trabajo y su creatividad.

Está jornada forma parte de un proceso continuo en el que las y los jóvenes participan activamente en la transformación de su entorno, con el acompañamiento del gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Gobierno de México invita además a las y los jóvenes a participar en la próxima actividad nacional de lectura en voz alta en espacios públicos, que busca recuperar parques, escuelas y plazas a través de la palabra, en el marco de la colección “25 para el 25”.

El registro abrirá el 23 de abril:

https://forms.gle/GzhviWZoZAJ5pAV78

En cada una de estas acciones, las y los jóvenes son protagonistas de la transformación.