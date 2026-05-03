Fuerte Tromba Causa Daños en Techos de Viviendas y Colapsa la Fachada del Hospital del IMSS de Tapachula

Tapachula, Chiapas 3 de Mayo del 2026.- Una fuerte tromba, provocó afectaciones en techos de viviendas en diferentes puntos de la ciudad de Tapachula, por la tarde de este domingo 3 de Mayo.

Esta situación alerta a los cuerpos de emergencia y seguridad quienes por el momento no reportan personas lesionadas o fallecidas debido a los incidentes, en donde los vientos arrancaron los techos de algunas viviendas.



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La afectación mayor derivado de la repentina tormenta con vientos y lluvia que se registró en la zona del hospital nueva frontera de Instituto Mexicano del Seguro Social, a un costado de la carretera costera, en donde la fachada principal colapso.La estructura no soportó los fuertes vientos, y se vino abajo, quedando los escombros en la entrada principal a donde a diario acuden decenas de personas ya sea a consulta o a visitar a familiares.Hasta el momento los cuerpos de emergencia no reportaron heridos, a pesar de lo aparatoso de la situación, ya que la fachada, construida con falso plafón y estructuras metálicas se vino a bajo y solo quedó al descubierto la barda de ladrillos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.