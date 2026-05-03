Inauguración histórica del puente Nichupté, becas y restitución de tierras: Presidenta Claudia Sheinbaum culmina gira en Quintana Roo, Estado de México y Chiapas

Del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una intensa gira por el Estado de México, Chiapas y Quintana Roo, desde donde encabezó la entrega de becas, inauguraciones históricas y entrega de tierras.

* Quintana Roo: Inauguró el nuevo Puente Vehicular Nichupté, una obra histórica que beneficiará a más de 1.3 millones de habitantes.

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* Estado de México:-En Nezahualcóyotl, por el Día de la Niña y el Niño, entregó tarjetas de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles. Además, supervisó obras hidráulicas para evitar inundaciones en el Valle de México.

-En .San Salvador Atenco, entregó 54.5 hectáreas de tierra para el cultivo, para la siembra y para la milpa.

* Chiapas: Inauguró el Ecoparque La Ceiba en Palenque y anunció que la Beca Gertrudis Bocanegra será universal para todos los universitarios del estado.