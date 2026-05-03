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Instruye Fiscal General investigar hechos ocurridos en clínica particular en Tuxtla Gutiérrez

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– Cualquier suceso que ocurra en la capital, será investigado

Este domingo, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó a la población que instruyó al Ministerio Público la investigación correspondiente con relación a los hechos ocurridos en una clínica particular en Tuxtla Gutiérrez, donde una joven, de 25 años de edad, lamentablemente perdió la vida, después de haber sido intervenida quirúrgicamente, el pasado 30 de abril.

Mediante un video realizado en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, dijo que personal de la Dirección de Servicios Periciales también se encuentra en el lugar realizando indagatorias y posteriormente efectuará la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte.

«Estamos muy pendientes de cualquier suceso que ocurra aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y en las próximas horas informaremos los resultados de las investigaciones”, concluyó.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

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