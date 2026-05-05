Dos personas sin vida en trágico accidente.

*En la carretera Tapachula–Puerto Madero.

Tapachula, Chiapa a 5 de mayo 2026.- Al rededor de las 09:30 hora, un aparatoso y fatal accidente vehicular se registró la mañana de este martes sobre el tramo carretero Tapachula–Puerto Madero, a la altura del punto conocido como Santa Rita, lo que dejó como saldo dos personas sin vida y severas afectaciones a la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance se vieron involucrados un automóvil particular y un camión tipo volteo, los cuales colisionaron de frente por causas aún no determinadas. Tras el fuerte impacto, ambas unidades terminaron volcadas sobre la cinta asfáltica, quedando prácticamente obstruyendo ambos carriles.

Las víctimas viajaban a bordo del vehículo compacto y fallecieron en el lugar debido a la magnitud del choque. Hasta el momento, sus identidades no han sido confirmadas por las autoridades.

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para acordonar el área, mientras que la circulación permanece completamente bloqueada en ambos sentidos, generando largas filas de vehículos y congestionamiento en la zona.

En tanto, se reporta que el conductor del camión de carga no ha sido localizado, por lo que se desconoce su paradero tras el accidente.

Autoridades mantienen resguardada el área en espera de la intervención de los servicios periciales para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las diligencias correspondientes. Será la Guardia Nacional División Caminos la encargada de llevar a cabo las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió este trágico percance y deslindar responsabilidades. El Orbe/Carlos Montes.