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Eduardo Ramírez encabeza el Primer Simulacro Nacional 2026 en Chiapas

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Desde las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el Primer Simulacro Nacional 2026, en el que participaron de manera simultánea más de 552 mil personas en instituciones de los tres órdenes de gobierno, hospitales, empresas, planteles educativos y espacios públicos de todo el estado. Destacó que este ejercicio fortalece la coordinación institucional y los protocolos de prevención, además de optimizar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

En ese marco, el mandatario reconoció el trabajo de la Secretaría de Protección Civil, de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de las y los brigadistas a favor del pueblo de Chiapas. Además, resaltó la importancia de contar con un plan familiar que permita mantener la comunicación y el apoyo en todo momento.

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