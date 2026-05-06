Combi se estrella contra glorieta de Atzacua tras choque con camioneta; siete personas resultan lesionadas

Tapachula, Chiapas; miércoles 6 de mayo de 2026.- Alrededor de las 16:50 horas de este miércoles, un fuerte accidente entre una unidad del transporte público foráneo de la ruta Tapachula–Tuxtla Chico y una camioneta particular dejó como saldo al menos siete personas lesionadas y cuantiosos daños materiales al sur-oriente de la ciudad.

Los hechos se registraron sobre la 17 Sur, frente a una gasolinera ubicada cerca de la Central Oriente, donde presuntamente ambas unidades colisionaron por causas que aún son investigadas por las autoridades.

Tras el impacto, la combi de pasajeros continuó avanzando varios metros sin control hasta terminar impactándose contra la glorieta de Atzacua, ubicada frente a la entrada a Bonanza y la salida hacia Tuxtla Chico. La unidad incluso se subió a la banqueta antes de detenerse por completo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Grupo SAE, Halcones Rojos y CARCH, quienes brindaron atención prehospitalaria a por lo menos siete personas lesionadas. Tres de ellas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica, mientras que el resto presentó golpes menores y permaneció en el lugar.

De acuerdo con versiones de testigos, el conductor de la unidad de pasaje presuntamente se dio a la fuga tras el accidente, dejando abandonados tanto el vehículo como a los pasajeros lesionados.

Elementos policiacos acordonaron el área para evitar otro incidente, mientras personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva realizó las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades.

Autoridades señalaron que revisarán cámaras de videovigilancia de negocios y establecimientos cercanos para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

EL ORBE/ CARLOS MONTES