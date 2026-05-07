Ejército Mexicano y Autoridades Aseguran Arma y Presuntas Drogas en Huehuetán

• Una persona fue detenida durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y corporaciones de seguridad en la región Costa-Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 7 de mayo de 2026.– La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de las Comandancias de la VII Región Militar y la 36 Zona Militar, informó sobre el aseguramiento de un arma de fuego, presuntas drogas y la detención de una persona en el municipio de Huehuetán, Chiapas.

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones se llevaron a cabo el pasado 6 de mayo como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.



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Durante el operativo, elementos del Ejército Mexicano brindaron apoyo a corporaciones de seguridad para efectuar una puesta a disposición en flagrancia, logrando el aseguramiento de una persona presuntamente relacionada con actividades ilícitas.

Entre los objetos decomisados se encuentra un arma de fuego tipo AR15 calibre 5.56, matrícula 013279, de fabricación estadounidense, además de un cargador abastecido con seis cartuchos útiles.

Asimismo, fueron aseguradas 15 bolsitas transparentes que contenían una sustancia granulada con características similares al cristal, así como 17 bolsitas con hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

La persona detenida, junto con los indicios asegurados, fue puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones correspondientes.

La Sedena destacó que estas acciones se realizaron con estricto apego al Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, reiterando el compromiso de las fuerzas federales en el combate a las actividades de la delincuencia organizada. EL ORBE/ Mesa de Redacción.