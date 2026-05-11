Destruyen Más de 360 Kilos de Cocaína en Tapachula

• La destrucción del narcótico representa un importante golpe económico para las estructuras delictivas que operan en la frontera sur

Tapachula, Chiapas 11 de Mayo del 2026.- En una ceremonia realizada dentro de las instalaciones de la 36/a Zona Militar en Tapachula, autoridades federales incineraron más de 360 kilogramos de clorhidrato de cocaína asegurada en operativos contra la delincuencia organizada. La acción fue encabezada por el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República como parte de la estrategia nacional de seguridad.

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La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la VII Región Militar y la 36/a Zona Militar, informó que el pasado 7 de mayo se llevó a cabo una Ceremonia de Incineración de Enervantes en las instalaciones del Campo Militar No. 36-A “General Sebastián Escobar”, ubicado en Tapachula.

Durante el acto oficial, realizado a las 10:00 de la mañana en coordinación con la Fiscalía General de la República, fueron destruidos 360.35707 kilogramos de clorhidrato de cocaína mediante el método de incineración, como parte de las acciones emprendidas por el gobierno federal para combatir las operaciones del crimen organizado en la región sur del país.

La destrucción del narcótico representa un importante golpe económico para las estructuras delictivas que operan en la frontera sur, considerada una de las principales rutas utilizadas para el tráfico de drogas procedentes de Centro y Sudamérica con destino al interior del país y hacia Estados Unidos.

Autoridades militares señalaron que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y buscan evitar que las sustancias ilícitas regresen a las calles, además de debilitar las redes criminales dedicadas al trasiego y comercialización de drogas.

La ceremonia se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión ministerial, garantizando transparencia en el proceso de destrucción de los narcóticos asegurados durante diversos operativos.

Con estas acciones, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para preservar la paz, fortalecer la seguridad y combatir frontalmente a la delincuencia organizada en la región fronteriza de Chiapas. El ORBE/ Mesa de Redacción.