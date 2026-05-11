Eduardo Ramírez destaca compromiso de Mario Delgado con la educación y respalda continuidad del calendario escolar

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, por su trabajo y compromiso con la educación, y reiteró su respaldo a la decisión de mantener las aulas abiertas y continuar las clases conforme al calendario escolar. Destacó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es fortalecer la educación y garantizar el bienestar de niñas, niños y juventudes chiapanecas. Asimismo, valoró la responsabilidad y el profesionalismo de maestras y maestros, quienes, mediante su labor diaria, contribuyen al aprendizaje y a la formación de nuevas generaciones.

Cabe señalar que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el calendario escolar 2025-2026 permanecerá sin modificaciones y concluirá el 15 de julio.

Explicó que esta determinación fue acordada por unanimidad entre las y los titulares de Educación de las entidades federativas, en atención al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum de escuchar a la comunidad educativa. Añadió que los estados podrán realizar ajustes únicamente ante circunstancias extraordinarias, siempre y cuando se garantice el cumplimiento del plan de estudios.