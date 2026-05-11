lunes, mayo 11, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEduardo Ramírez destaca compromiso de Mario Delgado con la educación y respalda...
Al Instante

Eduardo Ramírez destaca compromiso de Mario Delgado con la educación y respalda continuidad del calendario escolar

0
3

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, por su trabajo y compromiso con la educación, y reiteró su respaldo a la decisión de mantener las aulas abiertas y continuar las clases conforme al calendario escolar. Destacó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es fortalecer la educación y garantizar el bienestar de niñas, niños y juventudes chiapanecas. Asimismo, valoró la responsabilidad y el profesionalismo de maestras y maestros, quienes, mediante su labor diaria, contribuyen al aprendizaje y a la formación de nuevas generaciones.
Cabe señalar que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el calendario escolar 2025-2026 permanecerá sin modificaciones y concluirá el 15 de julio.
Explicó que esta determinación fue acordada por unanimidad entre las y los titulares de Educación de las entidades federativas, en atención al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum de escuchar a la comunidad educativa. Añadió que los estados podrán realizar ajustes únicamente ante circunstancias extraordinarias, siempre y cuando se garantice el cumplimiento del plan de estudios.

Eduardo Ramírez destaca compromiso de Mario Delgado con la educación y respalda continuidad del calendario escolar
Artículo anterior
Encabeza Yamil Melgar reunión del Gabinete Económico Municipal de Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Encabeza Yamil Melgar reunión del Gabinete Económico Municipal de Tapachula

Al Instante staff - 0
* Dependencias municipales fortalecen la coordinación institucional para consolidar proyectos estratégicos. Tapachula, Chiapas; 11 de mayo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación...
Leer más

Golpe al saqueo ambiental: SSP recupera más de 7 mil huevos de parlama y fortalece la protección ambiental en Chiapas

Al Instante staff - 0
Chiapas; 11 de mayo de 2026.- Durante el gobierno de la Nueva ERA, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) logró recuperar 7 mil...
Leer más

Nadie que atente contra la vida y la libertad, quedará impune en Chiapas: Fiscal General

Al Instante staff - 0
• Detienen a tres presuntos responsables del feminicidio de Tomasa “N” cometido en Huehuetán • Rescatan a una persona secuestrada y detienen a cinco por este delito En...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV