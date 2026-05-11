Encabeza Yamil Melgar reunión del Gabinete Económico Municipal de Tapachula

* Dependencias municipales fortalecen la coordinación institucional para consolidar proyectos estratégicos.

Tapachula, Chiapas; 11 de mayo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional, agilizar proyectos estratégicos y consolidar acciones que impulsan el crecimiento económico y urbano del municipio, el presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó una reunión del Gabinete Económico Municipal de Tapachula, mecanismo de trabajo conjunto que da seguimiento puntual a proyectos prioritarios y genera mejores resultados para la ciudadanía.

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Durante el encuentro participaron el secretario de Economía y Turismo, Jorge Vega; el secretario de Obras Públicas, William Penagos; el subdirector de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), Leopoldo Iván López; el tesorero municipal, Javier Pinto; el secretario de Protección Civil, Demetrio Martínez; el secretario de Servicios Públicos, Carlos Bracamontes; el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Lluch; el director de Comunicación Social, Tomás Torres; el director de COAPATAP, Héctor Lazos; y el titular de ICIPLAM, Alejandro Mendoza, quienes coincidieron en la importancia de establecer una agenda coordinada que permita avanzar en temas prioritarios relacionados con infraestructura, inversión, desarrollo productivo, ordenamiento urbano, servicios públicos y bienestar social.

En su mensaje, el alcalde Yamil Melgar destacó que el desarrollo económico de Tapachula requiere visión estratégica, coordinación y trabajo institucional conjunto, por lo que este gabinete fortalece la comunicación entre dependencias, da seguimiento puntual a los proyectos en marcha y agiliza, en tiempo y forma, las acciones prioritarias que impulsan el crecimiento ordenado y sostenible del municipio. Asimismo, subrayó que el desarrollo de la ciudad debe mantenerse bajo un esquema responsable, respetando el paradigma del agua como un eje fundamental para el presente y futuro de Tapachula.

Finalmente, el edil tapachulteco señaló que el Gabinete Económico Municipal fortalece la capacidad de respuesta del gobierno municipal, prioriza proyectos de impacto social y económico, así como consolida a Tapachula como un municipio más competitivo, ordenado y atractivo para la inversión, privilegiando siempre el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible.