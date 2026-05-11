Encabeza Yamil Melgar reunión del Gabinete Económico Municipal de Tapachula

* Dependencias municipales fortalecen la coordinación institucional para consolidar proyectos estratégicos.
Tapachula, Chiapas; 11 de mayo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional, agilizar proyectos estratégicos y consolidar acciones que impulsan el crecimiento económico y urbano del municipio, el presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó una reunión del Gabinete Económico Municipal de Tapachula, mecanismo de trabajo conjunto que da seguimiento puntual a proyectos prioritarios y genera mejores resultados para la ciudadanía.
En su mensaje, el alcalde Yamil Melgar destacó que el desarrollo económico de Tapachula requiere visión estratégica, coordinación y trabajo institucional conjunto, por lo que este gabinete fortalece la comunicación entre dependencias, da seguimiento puntual a los proyectos en marcha y agiliza, en tiempo y forma, las acciones prioritarias que impulsan el crecimiento ordenado y sostenible del municipio. Asimismo, subrayó que el desarrollo de la ciudad debe mantenerse bajo un esquema responsable, respetando el paradigma del agua como un eje fundamental para el presente y futuro de Tapachula.
Finalmente, el edil tapachulteco señaló que el Gabinete Económico Municipal fortalece la capacidad de respuesta del gobierno municipal, prioriza proyectos de impacto social y económico, así como consolida a Tapachula como un municipio más competitivo, ordenado y atractivo para la inversión, privilegiando siempre el bienestar ciudadano y el desarrollo sostenible.