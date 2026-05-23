INFUS Tapachula celebra graduación de posgrados en el área de la salud

📍 Tapachula, Chiapas | 23 de mayo de 2026

La mañana de este sábado, en punto de las 11:00 horas, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de posgrados en el área de la salud de la Universidad INFUS, evento realizado en el Salón de Eventos CF del Hotel Cabildos.

Durante la ceremonia, autoridades académicas, familiares y amigos acompañaron a los nuevos graduados en este importante logro profesional, reconociendo el esfuerzo, disciplina y compromiso demostrado a lo largo de su formación académica.

La institución destacó que continuar con estudios de posgrado representa una decisión de superación constante y preparación profesional, especialmente en el sector salud, donde la capacitación continua es fundamental para brindar una mejor atención a la sociedad.

“Hoy celebramos más que una graduación; celebramos metas cumplidas, sueños que evolucionan y profesionales que decidieron ir por más”, expresaron representantes de la universidad durante el acto protocolario.

Asimismo, se reconoció a cada uno de los egresados por apostar por su crecimiento profesional y convertirse en ejemplo de perseverancia y dedicación dentro del ámbito de la salud.

La ceremonia concluyó entre aplausos, fotografías y muestras de orgullo por parte de familiares y docentes, quienes celebraron este nuevo paso en la vida profesional de los graduados.EL ORBE /CARLOS MONTES