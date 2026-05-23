domingo, mayo 24, 2026
spot_img
InicioAl InstanteINFUS Tapachula celebra graduación de posgrados en el área de la salud
Al Instante

INFUS Tapachula celebra graduación de posgrados en el área de la salud

0
18

📍 Tapachula, Chiapas | 23 de mayo de 2026

La mañana de este sábado, en punto de las 11:00 horas, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de posgrados en el área de la salud de la Universidad INFUS, evento realizado en el Salón de Eventos CF del Hotel Cabildos.

Durante la ceremonia, autoridades académicas, familiares y amigos acompañaron a los nuevos graduados en este importante logro profesional, reconociendo el esfuerzo, disciplina y compromiso demostrado a lo largo de su formación académica.

La institución destacó que continuar con estudios de posgrado representa una decisión de superación constante y preparación profesional, especialmente en el sector salud, donde la capacitación continua es fundamental para brindar una mejor atención a la sociedad.

“Hoy celebramos más que una graduación; celebramos metas cumplidas, sueños que evolucionan y profesionales que decidieron ir por más”, expresaron representantes de la universidad durante el acto protocolario.

Asimismo, se reconoció a cada uno de los egresados por apostar por su crecimiento profesional y convertirse en ejemplo de perseverancia y dedicación dentro del ámbito de la salud.

La ceremonia concluyó entre aplausos, fotografías y muestras de orgullo por parte de familiares y docentes, quienes celebraron este nuevo paso en la vida profesional de los graduados.EL ORBE /CARLOS MONTES

Artículo anterior
Cerro de San Pedro en San Luis Potosí.
Artículo siguiente
EN CUNDUACÁN, TABASCO, PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ENTREGA TARJETAS DE LA BECA RITA CETINA PARA UNIFORMES Y ÚTILES A ESTUDIANTES DE PRIMARIA
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Motociclitas chocan en la central oriente y dejan cuantiosos daños materiales

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 23 de mayo 2026.- Un fuerte accidente entre dos motociclistas se registró la tarde de este sábado, alrededor de las 16:50...
Leer más

EN CUNDUACÁN, TABASCO, PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ENTREGA TARJETAS DE LA BECA RITA CETINA PARA UNIFORMES Y ÚTILES A ESTUDIANTES DE PRIMARIA

Al Instante staff - 0
Comunicado 221/2026 EN CUNDUACÁN, TABASCO, PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ENTREGA TARJETAS DE LA BECA RITA CETINA PARA UNIFORMES Y ÚTILES A ESTUDIANTES DE PRIMARIA; EN AGOSTO...
Leer más

Cerro de San Pedro en San Luis Potosí.

Al Instante staff - 0
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV