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Vecinos de la recién inaugurada 1ª Norte reconocieron y respaldaron las acciones del presidente municipal de Tapachula

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Vecinos de la recién inaugurada 1ª Norte reconocieron y respaldaron las acciones del presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, destacando que esta obra contribuye a mejorar la movilidad y genera bienestar para las familias de la zona.
Los vecinos reconocieron que Yamil Melgar es un presidente que escucha la voz de la ciudadanía, mantiene un gobierno cercano a la gente y toma decisiones que permiten impulsar obras de calidad, funcionales y que responden a las necesidades reales de las y los tapachultecos.

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