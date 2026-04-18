ARIES: (21 marzo-20 abril) Mantienes un ritmo más activo y vital, buscando cumplir con diferentes compromisos. Tienes claras tus inquietudes sobre las acciones a tomar.
TAURO: (21 abril-20 mayo) Podrás detectar lo que en exceso te está dañando; es el momento de que tu voluntad logre equilibrarlo para que no sea perjudicial o nocivo para tu bienestar.
GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) Presta atención a tu sueño, pues será reparador, revitalizante e incluso te permitirá recobrar la motivación para aprovechar al máximo tu jornada con entusiasmo.
CÁNCER: (22 junio-22 julio) Una pulcritud sobre el aseo y la organización, te permitirá, con gran voluntad, tener todo limpio y aprovechar al máximo tus espacios para que sean confortables.
LEO: (23 julio-22 agosto) Tienes momentos sociales de convivencia e interacciones que permiten conocer lo más interesante de tu personalidad; realmente lo que eres, sin intentar aparentar.
VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Es momento de que venzas la pereza para no perder la oportunidad que está destinada a cumplirse hoy. Tienes mucho por conseguir.
LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) Tu calidad humana logrará escuchar algo que destines de tu corazón, incluso cooperando o desprendiéndote materialmente de quien lo necesite.
ESCORPIÓN: (23octubre-21noviembre) No existen las casualidades; todo está destinado para que se cruce contigo una persona compatible con tus gustos e intereses.
SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) Confía plenamente en lo que decretas al universo, porque esa voz interna tiene una conexión especial que puede ser escuchada.
CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) Hay una gran posibilidad de que ocurra una complicación o situación que te lleve al límite de una crisis o a contemplar desistir de tus planes.
ACUARIO: (22 enero-19 febrero) No habrá apariencias o disfraces que valgan; conocerás sus verdaderos fines y lo que comentan de ti. La verdad saldrá a la luz y era necesario que la conocieras.
PISCIS: (20 febrero-20 marzo) Todo lo que hagas por la conservación de tu dinero se verá reflejado en beneficios a muy corto plazo. Un sentido reflexivo sobre tus gastos se despierta en tu conciencia. SUN