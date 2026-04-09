Resultados de la Jornada 3 en la Femenil Libre

Tuxtla Chico, Chiapas.-Emocionantes encuentros se disputaron, en la pasada fecha 6 del Torneo de Liga 2026, en la femenil libre de San Miguel, que preside Cheyo Ramírez, con sede en el estadio San Miguel de ésta localidad..
En el primer duelo, la potente escuadra del Deportivo Izapa, se impone 7-0 a Las Amazonas, posesiónan dos en el primer lugar de la competencia.
Rol de juego fecha 7
Jueves 09 de abril 2026.
Estadio San Miguel
15:00 Izapa vs Gladiadoras
16:00 Guerreras vs Amazonas
17:00 Felinas vs Atlético