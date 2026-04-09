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Resultados de la Jornada 3 en la Femenil Libre

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Tuxtla Chico, Chiapas.-Emocionantes encuentros se disputaron, en la pasada fecha 6 del Torneo de Liga 2026, en la femenil libre de San Miguel, que preside Cheyo Ramírez, con sede en el estadio San Miguel de ésta localidad..
En el primer duelo, la potente escuadra del Deportivo Izapa, se impone 7-0 a Las Amazonas, posesiónan dos en el primer lugar de la competencia.

En otros resultados, Las Gladiadoras superan 3-0 al Atlético, con dos dianas de Deisi Ramos, y uno de Natalia García»; mientras que Las Guerreras superan 6-3 a Las Felinas, con Dulce José, y Selene Salvador, cerrando la cuenta con una diana cada uno, Aylin Avendaño, y Yamell Coyoy, descontando por las de enfrente, Idalma Roblero (2), y Paula REYNA (1).
Rol de juego fecha 7
Jueves 09 de abril 2026.
Estadio San Miguel
15:00 Izapa vs Gladiadoras
16:00 Guerreras vs Amazonas
17:00 Felinas vs Atlético

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