Congelar sin Juez: Eficacia vs. Garantías

Lisandro Morales Silva

Que el Estado pueda dejarte sin acceso a tu dinero, de un día para otro y sin orden judicial, no es una exageración: es una posibilidad real en el México de hoy.

Y conviene decirlo desde el inicio, sin rodeos: gobernar implica tomar decisiones rápidas y contar con herramientas eficaces. Combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo o las estructuras del crimen organizado exige mecanismos ágiles, capaces de reaccionar antes de que el dinero desaparezca. En ese terreno, la lentitud institucional no sólo es un defecto, puede ser una derrota.

Pero justamente por eso la línea es tan delicada.

La reciente resolución de la Suprema Corte vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto puede llegar el Estado en nombre de esa eficacia? La respuesta, hoy, es clara: puede congelar cuentas bancarias sin intervención judicial previa.

Durante años, el bloqueo de cuentas fue una figura jurídicamente tensionada. La Unidad de Inteligencia Financiera tenía la facultad de incluir a personas en la llamada «lista de bloqueados», pero su constitucionalidad era discutida. La propia Corte osciló entre dos posturas: exigir control judicial previo o aceptar que se trataba de una medida administrativa de carácter cautelar.

La incertidumbre no era menor. Por un lado, la necesidad de actuar con rapidez frente a operaciones sospechosas; por el otro, el impacto de la medida: la paralización total del patrimonio financiero de una persona.

La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y su validación por la Corte buscan cerrar ese debate.

El modelo ahora es claro: la UIF puede ordenar el bloqueo directamente, sin juez. Primero se ejecuta la medida. Después viene la defensa.

La persona afectada será notificada —no por la autoridad, sino por su banco — de que sus cuentas han sido bloqueadas. A partir de ahí, tendrá cinco días para solicitar audiencia y diez más para presentar pruebas. La autoridad resolverá en quince días si mantiene o levanta el bloqueo. Si la decisión es desfavorable, la persona tendrá que agotar el juicio de nulidad antes de poder acudir al juicio de amparo.

El esquema invierte la lógica tradicional del debido proceso: primero el acto de molestia, después la posibilidad de defenderse.

La Corte avaló este diseño bajo una idea central: no se trata de una sanción penal, sino de una medida cautelar. Su objetivo no es castigar, sino prevenir. Y en ese contexto —sostiene— no es indispensable una audiencia previa ni la intervención de un juez, siempre que exista un mecanismo posterior de defensa.

El argumento tuvo consenso. Pero el problema no se agota ahí.

Porque el derecho no opera en el vacío, sino en instituciones concretas.

En otros países existen mecanismos similares. Las autoridades pueden congelar activos con rapidez. La diferencia es que, en muchos de esos casos, los órganos encargados cuentan con autonomía e independencia frente al poder político.

En México, la UIF depende del Ejecutivo federal.

Y es ahí donde la discusión deja de ser sólo jurídica para volverse política. Una herramienta diseñada para combatir delitos graves puede ser indispensable en manos responsables, pero también riesgosa si se desvirtúa su finalidad. No por lo que es, sino por lo que podría llegar a ser.

Esa es la verdadera tensión. Porque sí: un Estado necesita instrumentos eficaces para enfrentar fenómenos complejos. Pero esos mismos instrumentos, mal utilizados o ampliados sin control, pueden terminar afectando precisamente aquello que busca proteger: los derechos de las personas.

Porque cuando el poder actúa primero y se explica después, el margen de error deja de ser técnico y empieza a ser político. Sun