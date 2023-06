EL QUINTO PODER DE MEXICO

Migrantes pasan por México al querer llegar a los EEUU y cumplir su “sueño americano”.

Reportan Ingreso de Migrantes Chinos por la Frontera Sur de México

Ernesto L. Quinteros

Mientras los gobiernos de los dos países considerados las principales potencias mundiales, en donde se supone que hay niveles de pobreza muy bajos, y en donde en teoría la población no tiene tantas necesidades, salen a flote situaciones que contradicen esta situación.

Por ejemplo, Estados Unidos atraviesa en estos momentos por una difícil situación económica, en donde su crecimiento económico se ha visto afectado, así como la inflación afecta a los diferentes sectores sociales de ese país. Por lo que no hay muchas fuentes de empleo como en otras décadas.

Mientras que en contra parte, en China, se registra una infinidad de problemas sociales. Lo que incluso ha provocado que cientos de ciudadanos decidan abandonar ese país.

Recientemente, fuentes extra oficiales han dado a conocer el ingreso de ciudadanos chinos por esta región de la frontera sur de México. En donde irónicamente su objetivo al igual que poblaciones de otras naciones del mundo, es llegar a los Estados Unidos.

Es decir, estamos ante un fenómeno mundial, en donde la población regularmente no está conforme en sus lugares de origen, y deciden aventurarse a ir en busca de mejores condiciones de vida, o por lo menos experimentar otras vivencias.

Aunque está claro, que un alto porcentaje de población procedente de distintos países de centro o Sudamérica, así como de otros continentes, las principales causas que los han empujado a abandonar sus lugares de origen es la pobreza, la violencia e inseguridad.

El punto es que estamos ante un “enorme movimiento poblacional” por distintas circunstancias.

Y es por ello que el gobierno de México debe de implementar otras medidas para enfrentar el complejo fenómeno migratorio. Sobre todo porque el territorio mexicano es paso obligado para millones de migrantes en el mundo, para llegar a Estados Unidos.

INM, el Origen de la Corrupción.

En esta zona fronteriza, la dependencia que sigue siendo considerada “el origen de la corrupción”, es el Instituto Nacional de Migración.

Y pareciera que sus elementos en conjunto con traficantes de personas, son los más beneficiados por el gran movimiento de población de distintas partes del mundo que continua ingresando a territorio nacional.

No por nada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en el periodo del mes de septiembre del 2018 a la fecha, un total de “4 mil 593 quejas” en contra de funcionarios o agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por diversas causas.

Lo curioso es que a pesar de ello “no pasa nada”. Es decir seguimos en las mismas, y las denuncias contras las autoridades migratorias llueven.

De acuerdo a cifras oficiales, hay cien quejas que se encuentran en proceso de trámite dentro de un término legal para su seguimiento.

También fueron remitidas al INM que aún encabeza el comisionado, Francisco Garduño Yáñez, 106 medidas cautelares en el mismo periodo. Algo que también llama la atención, pues nadie se explica cómo es que este funcionario sigue en el cargo después de todo lo que se ha sabido de los elementos migratorios bajo su mando.

Hay que recordar que a finales del mes de marzo ocurrió la vergonzosa desgracia para el Gobierno de México, cuando 40 migrantes que permanecían detenidos en una cárcel del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, murieron incinerados suplicando ayuda.

Y cuando todos en este país, pensábamos que dicho funcionario sería destituido e investigado, resulto que hasta el momento “no ha pasado nada”, todo sigue igual.

Más bien pareciera que a Francisco Garduño Yáñez se le ha protegido. En fin.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva DE SU AUTOR y no del periódico que la publica.

