A Ras de Suelo

El Peligro del Odio Bajo el Mandato de Trump

Eunice Rendón

La presidencia de Donald Trump ha reactivado y normalizado un discurso de odio que, junto con medidas tangibles, no solo amenaza a millones de migrantes, sino también a la dinámica social en Estados Unidos.

En pocas semanas, hemos visto cómo se han intensificado políticas migratorias extremas: la securitización fronteriza, acciones ejecutivas antimigrantes, la promulgación de la Ley LakenRiley (que amplía el catálogo de delitos que justifican la detención y posible deportación de migrantes, además de autorizar su detención en lugares previamente restringidos) y la apertura de Guantánamo como centro de detención migratoria son solo algunos ejemplos.

Estas medidas, acompañadas por una retórica de criminalización, envían un mensaje contundente: los migrantes son el enemigo.

Tom Homan, el «zar fronterizo»; KarolineLeavitt, la portavoz de la Casa Blanca; KristiNoem, secretaria de Seguridad Nacional, y Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado, son sólo algunos de los miembros del gabinete de Trump que han servido para fortalecer esta narrativa.

En Estados como Mississippi y Missouri, legisladores republicanos han propuesto recompensar con mil Dólares a quienes denuncien a migrantes indocumentados, instrumentalizando a la comunidad para el ejercicio del poder opresivo, convirtiendo a los vecinos en informantes y desintegrando la confianza en las comunidades.

En Oklahoma, la propuesta de solicitar el estatus migratorio en las escuelas podría afectar directamente a unos seis mil niños, generando miedo entre familias y vulnerando el derecho a la educación de niños migrantes por miedo a la deportación. Muchas personas tienen desconfianza de salir de sus casas, han faltado a sus trabajos y han cambiado sus dinámicas de vida por temor o por angustia.

A esto, se suma el surgimiento de grupos que se hacen pasar por agentes del ICE para acosar y aterrorizar a migrantes en sus hogares, escuelas y lugares de trabajo. Este tipo de acciones profundizan el miedo y la deshumanización, pero además ponen en riesgo a comunidades enteras al confundir las fronteras entre el ejercicio del poder estatal y la persecución civil. En un país donde millones de familias son binacionales, las consecuencias no son sólo para personas migrantes, sino que alcanzan a ciudadanos estadounidenses.

La xenofobia impulsada desde el discurso oficial se traduce en actos concretos de discriminación. Durante la primera presidencia de Trump, los crímenes de odio aumentaron 20%, reflejando cómo la retórica racista aviva la polarización y refuerza la percepción de los migrantes como una amenaza. Cuando en realidad, el verdadero peligro radica en la violencia que esta narrativa genera.

El espacio digital amplifica estos discursos. Un estudio de la Universidad de California reveló que, tras la compra de Twitter (ahora X) por ElonMusk en octubre de 2022, los mensajes de odio aumentaron 50% y recibieron un 70% más de «me gusta» hasta junio de 2023. Aunque pueda parecer inofensivo, el discurso de odio en redes influye en la percepción de los usuarios, normalizando la discriminación y afectando el trato hacia los grupos atacados.

La historia ha demostrado que los discursos de odio y las políticas de exclusión no conducen al desarrollo, sino al estancamiento y a la descomposición social, y en casos extremos a crímenes atroces. Trump y su gabinete están debilitando el tejido social, fomentando el miedo y la desconfianza mutua.

El odio genera violencia y fractura comunidades. Que quede claro, esta narrativa no afecta solo a las comunidades migrantes atacadas de forma directa, sino que vulnera el corazón de un país que ha sido símbolo de integración y diversidad.