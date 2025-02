EL QUINTO PODER DE MEXICO

Migrantes en Tapachula: un Futuro Incierto; no Quieren Regresar a su Lugar de Origen

Ernesto L. Quinteros

En esta región de la frontera sur de México existen miles de migrantes de diversas nacionalidades varados, principalmente en la Ciudad de Tapachula.

Esto, debido a que el Gobierno de EU, encabezado por Donald Trump, cerró por completo la frontera entre México y la Unión Americana.

La situación que enfrenta la población extranjera es complicada, porque los que quieren regresar a sus lugares de origen lo hacen por sus propios medios y sin el apoyo de las autoridades mexicanas o de sus lugares de origen.

Mientras que hay otros migrantes que aseguran que pensar en regresar a sus lugares de origen “no es una opción”. Es el caso de miles de migrantes haitianos que se encuentran en Tapachula.

Hay que decirlo, miles de familias extranjeras se van a quedar en México, porque no tienen más elección.

Por ejemplo, hay en Tapachula población haitiana que asegura que su país vive en estado de emergencia después de que las bandas y grupos criminales tomaron el control del territorio.

Esta situación de inestabilidad política empezó a extenderse en ese país caribeño después del asesinato del presidente JovenelMoises en 2021, y la dimisión del primer ministro Ariel Henry.

Aunado a esta situación política, aseguran, la Isla de Haití enfrenta una crisis económica que se ha visto agravada por la corrupción y descomposición social generalizada.

Y para que nos demos una idea, según informes de organismos internacionales, un millón y medio de personas enfrentan niveles de emergencia de seguridad alimentaria.

Así como, según información de la Organización de la Naciones Unidad en el 2024, hay en ese país caribeño un promedio de mil 500 personas asesinadas por las bandas criminales y más de 800 heridos. Al grado que el precario sistema de salud con el que cuentan ya colapso, y no tiene capacidad de atención para tantos heridos.

Ponemos en contexto esta información, para que nos demos una idea del por qué los migrantes haitianos no quieren regresar a su país.

Y precisamente por esas circunstancias, los migrantes haitianos se dedican al comercio informal en el centro de la Ciudad de Tapachula, después de haberse quedado varados en esta zona de la frontera sur de México posterior al cierre de la aplicación CBP One en Estados Unidos; y aseguran no tener recursos económicos para sostener a sus familias y enfrentan un futuro incierto.

Según el testimonio del migrante haitiano, Jean “N”, llegó a esta ciudad en el mes de noviembre y realizó sus trámites ante el INM, sin embargo, por la tardanza en los trámites ya no pudo avanzar en su intención de llegar a la frontera norte de México con Estados Unidos.

Destacó que el pasado 20 de Enero, el gobierno norteamericano notifico la cancelación de la aplicación CBP One, y con ello se esfumó la esperanza que tenían de ir en busca del sueño americano. Desde ese momento enfrentan un futuro inseguro.

Comentó que viene acompañado de su familia así como de algunos amigos. Y cuando llegaron a esta región de la frontera sur de México pensaron que los trámites migratorios serían rápidos, desafortunadamente no fue así, están varados aquí, en donde no tienen trabajo y los pocos recursos económicos que tenían ya se los terminaron.

Ante ese escenario -dijo- se vieron obligados a comerciar, a vender en la calle en donde les dieron un espacio, con carretillas venden frutas, verduras y diferentes productos para poder comer, y pagar la renta de un cuarto.

Así que la situación que enfrentan los migrantes en esta región de la frontera sur de México, es distinta entre ellos.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

