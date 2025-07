EL QUINTO PODER DE MEXICO

Transportistas de Carga Pesada que Participan en Obra de Puerto Chiapas Serán Atendidos por Autoridades

Ernesto L. Quinteros

Los sectores productivos de la región siempre han estado en la lucha para que todas las obras de gran envergadura que se realizan por autoridades federales o estatales en la región Costa-Soconusco,siempre contraten tanto mano de obra como empresas locales.

Uno de los principales objetivos de esta medida es lograr un efecto de “ganar, ganar”, para que un buen porcentaje de la inversión que se realizabeneficie al comercio local y a los prestadores de servicio.

El tema no es nuevo, es una demanda añeja. Y más en estos tiempos en que la derrama económica a nivel nacional está muy escasa, porque no hay tantos proyectos de obras en el país como se quisieran.

Por eso, cuando se dio el anunció tanto de la construcción de la línea K del tren interoceánico, así como el establecimiento de los polos de desarrollo 1 y 2 en Puerto Chiapas, el sector productivo celebró y hasta reconoció el trabajo de las autoridades federales.

Pero como siempre, no falta un pelo en la sopa o un mal entendido, y lo comentamos porque la semana pasada transportistas de carga pesada, tanto de Tapachula como Huixtla, se manifestaron con el objetivo de exigir el cumplimiento de un contrato que tienen para el acarreo de material pétreo para la construcción de las escolleras en Puerto Chiapas.

Según los manifestantes, la obra es ejecutada por la empresa RECSA, en coordinación con la Administración Portuaria Nacional.

Desafortunadamente, algo pasó y a decir de los transportistas, las tarifas propuestas para el acarreo de material son insuficientes para cubrir costos operativos y el desgaste vehicular.

En esa primera manifestación explicaron que durante el proceso de licitación se acordaron tarifas de hasta 9 Pesos por tonelada-kilómetro mediante cartas compromiso.

Sin embargo, RECSA ahora ofrece entre 5.00 y 7.00 Pesos, situación que los transportistas consideran una violación a los acuerdos previos y un acto de injusticia económica.

Los 24 grupos de transportistas concesionados y permisionarios de Tapachula, junto con sus homólogos de Huixtla, zona de extracción del material, realizaron un estudio de costos que establece un mínimo viable de 8.00 Pesos por tonelada-kilómetro.

Argumentan que han participado en múltiples obras emblemáticas de la región con los mismos vehículos, incluyendo carreteras, hospitales y el propio puerto,y por lo mismo “ya se la saben”.

Los afectados hacen un llamado urgente a los órganos de control de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Secretaría de Marina, solicitando transparencia en los precios concursados por RECSA. Exigen que se muestre públicamente el monto con el que se adjudicó el acarreo de material, ya que se presume que podría alcanzar hasta 10.00 Pesos por tonelada-kilómetro.

Además, los transportistas rechazan la posible introducción de góndolas de 30 metros de longitud, presuntamente impulsada por la empresa, lo cual contravendría la Ley de Transporte del Estado de Chiapas que limita el emplacamiento a vehículos de 7 y 14 metros. Esta medida, advierten, no solo sería ilegal, sino que desplazaría a la mano de obra local, afectando la derrama económica en la región.

A decir de los sindicatos, la empresa regiomontana busca favorecer intereses externos mediante subcontrataciones con agrupaciones como «México Solidario», ofreciendo tarifas aún más bajas.

Precisamente, para desenmarañar toda esta situación, nos enteramos de buena fuente que los transportistas serán atendidos por las autoridades responsables de las obras hoy jueves o mañana viernes y lograr un acuerdo de beneficio para todos. Ya que en este momento no es conveniente para nadie que empiecen bloqueos carreteros y protestas.

