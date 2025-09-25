EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Incrementan Precios de Productos Alimenticios y Servicio de Transporte en Comunidades Afectadas por Lluvias en Tapachula

Siempre que se suscita alguna contingencia o desastre derivado de algún fenómeno natural, ya sean lluvias, inundaciones, terremotos, etcétera, no falta quien aproveche la tragedia para hacer negocios y sacar ventaja económica de la difícil situación por la que atraviesan los demás.

Es precisamente lo que está sucediendo en comunidades de la zona sierra del municipio de Tapachula, en donde el colapso del puente Chapultepec ha dejado parcialmente incomunicadas a varias comunidades.

Y decimos incomunicados parcialmente, porque hay pasos provisionales en la zona, sin embargo, transportar enfermos o bajar a la cabecera municipal para las familias que viven en esa zona de la geografía local es muy difícil.

Esa situación está siendo aprovechada por los dueños de algunos negocios en esa zona rural, ya que han incrementado los precios de los productos alimenticios, así como el transporte público también ha incrementado la tarifa.

Este abuso debería de ser sancionado por parte de las autoridades competentes, en este caso la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), entre otras instancias.

Porque quienes sufren más esta difícil situación del incremento desmedido de precios son las familias que menos tienen, los más pobres, y que difícilmente vendrán a surtir una despensa a la cabecera municipal.

Y solo para que tenga una idea de los abusos, estimado lector, a unas horas de haber colapsado el puente Chapultepec, en esa zona serrana, un sujeto sacó una enorme escalera para hacer un paso provisional para quienes quisieran cruzar de extremo a extremo, no sin antes cobrar la módica cantidad de 200 pesos. ¿Increíble? Pues créalo.

El puente, considerado una vía estratégica, conectaba a diversos ejidos y fracciones como Zaragoza, 5 de Mayo, Plan de Esperanza, El Sinaí y El Edén, entre otros en Tapachula. Su colapso ha dejado incomunicadas a decenas de familias, generando escasez de alimentos y medicamentos.

Actualmente, un puente provisional permite el tránsito peatonal, pero representa un peligro, especialmente para adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

Por eso los pobladores están haciendo un llamado directo a las autoridades de todos los órdenes de gobierno para que se agilicen las labores de reconstrucción y se revisen otras estructuras en riesgo en la región. Además de que verifiquen el abuso que están cometiendo algunos comercios.

De no atender esta situación con prontitud, sin el ánimo de ser alarmista, vendrán más problemas para la zona. Así que el llamado que hacen los pobladores es a tiempo.

Productos Chinos Desplazan Artesanías de Chiapas

Ahora resulta, que ya ni los fabricantes de artesanías en Chiapas, se salvan de la competencia de los productos chinos, que siguen inundando el comercio en la región Costa- Soconusco de la entidad, principalmente en Tapachula.

Las artesanías que fabrican de manera artesanal diferentes comunidades indígenas en Chiapas, y que se comercializan en distintas regiones de la entidad, están reportando pérdidas económicas considerables debido a las bajas ventas.

Lamentablemente, la población compra muy pocas artesanías, ya que la mercancía china que entra sin ninguna regulación a nuestro país se vende a muy bajos precios. Desplazando así a los productos locales.

Y por increíble que parezca nuestras autoridades, sobre todo federales, no hacen nada al respecto.

Es increíble la cantidad de productos que vienen procedentes de Asia, y sin ningún control. En fin.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

