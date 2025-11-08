EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Expectativa y Emoción Genera la 38 Edición del Torneo de Ajedrez en Memoria de Don Juan Zamora Velázquez y Esthelita Cruz Pineda Viuda de Zamora

El comité organizador de la 38 edición del torneo de ajedrez en memoria de Don Juan Zamora Velázquez y Esthelita Cruz Pineda Viuda de Zamora se reunió este viernes en el salón del Hotel Cabildos, en donde se ultimaron los detalles de este gran evento que año con año reúne a los mejores ajedrecistas procedentes de los diferentes rincones de Chiapas, así como de la república mexicana e internacionales.

Este encuentro del deporte ciencia genera una gran expectativa, ya que también participan clubes de ajedrez de la región soconusco, además de estudiantes del nivel primaria, secundaria, preparatoria e universidades.

El Comité Organizador está encabezado por el Contador Público, Enrique Zamora Cruz; el dirigente estatal de la Asociación de Ajedrecistas de Chiapas, Enrique Zamora Morlet y la Coordinadora, Liliana Torres Velázquez, lo cual augura un éxito total.

Dicho evento se llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre del presente año, en el salón de eventos del hotel Cabildos, en el centro de la ciudad de Tapachula, y las inscripciones para participar están abiertas.

La Moda de Comprar en Plataformas Digitales

Comprar comida y artículos diversos a través de las diferentes plataformas digitales existentes en nuestro país es parte de una moda, pero también surgió de una necesidad que creció después del confinamiento generado por los contagios masivos de coronavirus a nivel mundial.

México no ha sido la excepción en el crecimiento exponencial en el consumo de productos y servicios a través de las plataformas digitales.

Es más, hay negocios que aseguran que un 50% de sus ventas, es a través de ese medio, lo cual también habla del crecimiento del comercio en el área digital.

La mala noticia es que para el próximo año las plataformas digitales tendrán que pagar impuestos, ya que viene establecido en el paquete fiscal para el próximo año

Fidel Moreno de los Santos, Contador Público Certificado en Fiscal, dio a conocer recientemente que, de acuerdo a lo anunciado por las autoridades federales en materia fiscal, por el momento no hay nuevos impuestos, con nuevos nombres, siguen los mismos, los que ya conocemos como el impuesto sobre la rente, el IVA y el IEPS.

Pero la novedad, es que, en esta ocasión, ya metieron al aro del pago de los impuestos a las ventas a través de internet, las cuales no estaban fiscalizadas.

Por lo que ahora, a partir del próximo año, si compramos un producto en 100 pesos, nos va a costar más, incluso se podrían disparar los precios al doble. Ahí es donde va a empezar a recaudar más la autoridad fiscal en nuestro país.

Por lo que como consumidores ya hay que empezar a tomar las debidas previsiones, sobre todo para aquellos que ya se acostumbraron a comprar a través de las diferentes plataformas digitales, y que todo reciben desde la comunidad de sus casas.

El impacto de esta medida es de pronósticos reservados, ya que obviamente hay una cadena productiva de tras de estas plataformas digitales. En Fin.

DiDi Taxi Abre Opción en su Página Oficial para Registrar Vehículos Particulares

Esta semana trascendió que la plataforma DiDi Taxi ya abrió a través de su sitio oficial la opción para registrar vehículos particulares para brindar el servicio de transporte en la ciudad de Tapachula. Así como también los concesionarios en esta modalidad de transporte podrán integrarse a esta plataforma.

DiDi ha comenzado operaciones en Chiapas, marcando un nuevo capítulo en la movilidad urbana del estado.

Con su llegada, se abre una alternativa tanto para los usuarios como para conductores particulares que buscan integrarse a un modelo de transporte más moderno y flexible, fuera del control de los grupos concesionados que por décadas han dominado el sector.

Por eso en breve veremos que tantos veneficios hay a través de este servicio para lo usuarios. En fin.

