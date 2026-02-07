Las Preocupaciones del Ciudadano

Luis Herrera-Lasso

La encuesta mundial 2025 de Gallup, aplicada en 107 países, se centró en una pregunta: ¿Cuál es la mayor preocupación para los ciudadanos de su país en la actualidad?

Como posible respuesta se presentaron 12 reactivos de los cuales cuatro -economía, empleo, política y seguridad- ocuparon los primeros tres lugares en las siete regiones en las que dividen el mundo.

La principal preocupación ciudadana a nivel global es la economía (34% del total). En segundo lugar, aparece el empleo (14%). En el caso del empleo lo que más preocupa no es que no haya puestos de trabajo, sino la precariedad de los empleos disponibles. En tercer lugar, aparece el rubro de política y gobierno (12%) que comprende impuestos y corrupción. En cuarto lugar, aparece seguridad (10%).

Ciertamente los resultados no son homogéneos en las siete regiones. América del Norte es la única región en la que la economía no aparece en primer término. La mayor preocupación se centra en política y gobierno. Llama la atención la coincidencia entre América del Norte y África subsahariana como las únicas dos regiones en la que se menciona alimentación y vivienda entre las tres primeras preocupaciones.

Los ciudadanos de la región Asia pacífico y los europeos, coinciden con la economía en primer lugar, seguido por política y gobierno y por seguridad en tercer término. Interesante que sea en los países de mayor desarrollo económico y con las democracias más antiguas en donde la preocupación por política y gobierno se encuentra en segundo lugar. También coinciden en ubicar la seguridad en tercer lugar.

América Latina es la única región en la que después de la economía aparece la seguridad. En tercer lugar, aparece política y gobierno, la única región con esta combinación. En el caso del Medio Oriente y Norte de África y las exrepúblicas soviéticas, después de la economía la principal preocupación ciudadana es la precariedad de los empleos.

En el caso de los ciudadanos del África subsahariana, ni seguridad ni política y gobierno aparecen entre sus principales preocupaciones: economía, empleo y alimentación/vivienda ocupan su atención.

Si hacemos una lectura de estos resultados con una perspectiva internacional surgen conclusiones sugerentes. Dado que la economía y el empleo aparecen como las principales preocupaciones en el mundo, esto nos habla de la necesidad de una mejora sustancial de la gobernanza económica internacional, que no se ve en el horizonte.

La marcada preocupación por política y gobierno, sobre todo en el mundo desarrollado, nos habla de un desgaste de los modelos y las instituciones democráticas creadas en el siglo XX, sin perspectivas de ser reemplazadas, por lo menos hasta ahora, por mejores fórmulas de gobierno.

Sin duda resulta preocupante que seguridad, a la que ciudadanos de cinco regiones ubican entre sus preocupaciones prioritarias, cuente hoy en día con modelos de cooperación internacional tan precarios. No obstante, los cuantiosos recursos que se invierten en este ámbito, la inseguridad y la violencia entre y al interior de los estados es motivo de gran preocupación.

Cualquier mejora en el tratamiento de estos temas en el ámbito internacional implica necesariamente el fortalecimiento y o reconfiguración de instituciones internacionales eficientes, confiables y con suficientes recursos.

La intención de quienes hacen esta encuesta es que los líderes escuchen a sus pueblos y adopten políticas públicas acordes con sus preocupaciones.

Las encuestas no son un mero ejercicio académico, son un amplificador de la voz de los ciudadanos. Más nos vale tomarlas en cuenta. Sun